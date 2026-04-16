Magyar Péter találkozik Hernádi Zsolttal, elvárja tőle, hogy a Mol ne fizesse ki az MCC-nek a 25 milliárdos osztalékot

„Ma fogadom Hernádi Zsoltot. Tájékoztatást kérek tőle hazánk üzemanyagellátás-biztonsága kapcsán” – jelentette be Magyar Péter csütörtök délután a Facebook-oldalán.
A leendő Tisza-kormány miniszterelnöke posztjában jelezte: elvárja, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot a Mathias Corvinus Collegiumnak (MCC). Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján már közölte, hogy a továbbiakban az állam nem fogja finanszírozni sem az Orbán Balázs vezette MCC-t, sem más csatolt intézményeket.
Mint arról beszámoltunk, a múlt héten lezajlott a Mol eredetileg április 23-ra meghirdetett, ám március elején a választások előtti péntekre előre hozott éves közgyűlése. Kiderült, hogy a magyar olajtársaság 25 milliárd forintot ad az MCC-nek, emellett kifizették csaknem az egész profitjukat.
Még februárban írtunk arról is, hogy körlevélben figyelmeztette az MCC főigazgatója a munkatársakat, a diákokat és szülőket, mi lesz velük a parlamenti választás után, ha a Tisza Párt kerül hatalomra. Szalai Zoltán nehezményezte, hogy elvennék az Országgyűlés döntése nyomán az MCC-hez került vagyonelemeket és támogatásokat. Ennek gyakorlati következményeit szerinte mindenkinek értenie kell, mert ez nem csupán az intézményt érintő elméleti kérdés, hanem több mint nyolcezer diák jövőjét befolyásolja.
Tisza Párt programja egyébként valóban rögzíti, hogy visszaszerezné az MCC-nek átjátszott állami vagyont és megszüntetné azt a káros gyakorlatot, amely tehetséggondozásnak álcázva a Fidesz politikai és ideológiai bázisát építi rengeteg közpénzből. A dokumentum kimondja, hogy világos határt kell húzni az oktatás és a propaganda között, ezért az állam nem tarthat fenn és nem finanszírozhat olyan intézményt, amelynek működését pártpolitikai célok, lojalitási elvárások vagy ideológiai kiválasztás határozza meg. A párt szerint a közpénzből működő tehetséggondozásnak nyitottnak, pluralistának és szakmailag számonkérhetőnek kell lennie.