Szijjártó Péter nem megy el a jövő heti uniós külügyminiszteri csúcsra

2026-04-16 14:10:00 CEST

Erről diplomaták számoltak be az Euronewsnak.

Magyarország leköszönő külügyminisztere, Szijjártó Péter kihagyja a jövő heti luxemburgi külügyi találkozót, miután Orbán Viktor kormánya megbukott – közölték uniós diplomaták az Euronews hírügynökséggel. Hivatala nem reagált az ezzel kapcsolatos megkeresésre.

Szijjártó Péter – aki Orbán Viktor és Lázár János mellett a Fidesz kampányának az arca volt – a parlamenti választás óta nem szólalt meg nyilvánosan, legutóbb a Telex kapta lencsevégre futás közben. A külügyminiszter a meglepődése után hozzátette, így legalább látszik, hogy nem tűnt el. Vasárnap este a párt eredményváróján sem jelent meg, és nem állt ott a színpadon Orbán Viktor mögött sem. Hétfőn délután a Külgazdasági és Külügyminisztérium épületénél fotózták le.

Nemrég kiderült, Orbán Viktor sem vesz részt az április 23-24-i informális EU állam- és kormányfői tanácskozáson, Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter közlése szerint a kormányzati átadás-átvétellel kapcsolatos teendői miatt.