Az elmúlt 16 évben a Viharsarok volt a Fidesz egyik legbiztosabb bázisa. Most viszont számos jele van annak, hogy Békés megye négy szavazókörzetéből kettőben a Tisza Párt több voksot gyűjt majd áprilisban, mint a kormánypártok. Sorozatunk 12. része.
Szorongató érzés étteremkritikusként inkognitóban befordulni egy olyan vendéglőbe, ahol ismerősnek mondhatjuk, igaz, rég látottnak a séfet és csapatát. Még nagyobb a drukk, ha rokonszenvezünk a konyhaművészetükkel. Pedig jócskán kilógnánk a világ húsevőinek összetartásáról a tejszínes-garnélás tagliatelléhez és a tabulehsalátához fűződő gyengéd érzéseinkkel, nem beszélve a finn lazaclevesről, ami jó ideje betölti vágyaink mértani közepét. A békési Kira vendéglő ilyesmikkel nem szolgálhat, de nem is férnének meg egy étlapon a füstölt csülkös pacal, a húsos rakott tarhonya és a tejfölös töltött káposzta ígéretével, és persze a cigány szenvedélyben és életigenlésben tobzódó fűszerezéssel.
A hét eleji belső adatok szerint nemcsak a biztos szavazó pártválasztók körében hanem a pártot választani tudók között is fej fej melletti a verseny állása úgy, hogy az ellenzéki pártnak még nem ismert a jelöltje.
Az ügyészség szerint fennállt a szökés, az elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye.
A férfi kihallgatásán elismerte a tettét.
A csecsemő nem lélegzett, mikor megérkeztek a mentők, még a helyszínen újra kellett éleszteni. A rendőrség büntetőeljárást indított.
Hegedűs Józsi olykor lassú, olykor pörgős lírai dalai a zenész lelkéig vezetnek. A nemrég megjelent Penészvirágok című lemeze kapcsán beszélgettünk a kelet-európai countryról, mintákról, és megbélyegzésről. Interjú.
Rendkívüli felmentéssel.
Egyiküket a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk az autóbusz alól.
A békésin pedig a Mi Hazánk jelöltje több mint 10 százalékot vert rá a fideszes jelöltre.
Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.
Ezzel hatra növekedett azon vármegyék száma, ahol már az Orbán-kormány által erőszakkal elfogadtatott rendszer lépett életbe.
Áll Békésben egy vendéglő, ahol mikszáthi érzések kerítik hatalmukba az embert. A különbség annyi, hogy a nagy palóc helyett a nagy cigány mesél életről és ételről. Arról, hogy jöttment ételeket főz az új szakácsnemzedék; hogy miért kedvesebb a szívnek egy kempingbicikli, mint egy X5-ös BMW; hogy a sors csak annak ad, aki alázatos. Ásós Gézával beszélgettünk.
Hipót és medencetisztító savat öntöttek össze, a rendőrség nyomoz.
A hátsó épületrész teljesen kiégett, most az épületegyüttes tetőszerkezetén küzdenek a lángokkal a tűzoltók.
Tragikus baleset történt vasárnap reggel, a Békést Békéscsabával összekötő úton.
Három településen is időközi választást tartottak vasárnap, a néhány száz résztvevő Pakson és Békésen a Fidesz önkormányzati képviselő-jelöltje mellett döntött. Vasboldogasszonyban új polgármestert választottak.
Farkas Erzsébet naplója egyedülálló kordokumentum: egy pedagógiai kísérleté és a vészkorszakot megelőző vidéki Magyarország viszonyaié. A békési gyermekotthon története magában hordozza a magyarországi zsidóság és az egész magyar társadalom, mindannyiunk tragédiáját.
A balesetben a másik autó sofőrje megsérült, őt a mentők kórházba vitték.
Noha a Dél-Alföldet érintő nagy összegű vasútfejlesztésről kormányrendelet született, mára kiderült: mégsem villamosítják a Szeged-Hódmezővásárhely-Orosháza-Békéscsaba-Gyula közötti 107,7 kilométeres szakaszt. Így a térség jó időre búcsút mondhat annak, hogy a két szomszédos alföldi megyét összekötő vasútvonal színvonalát a XXI. század követelményeihez igazítsák. A helyi lapok 2016 tavaszán és nyarán üdvözölték a tervbe vett fejlesztést, és megírták, hogy a kivitelezőknek 2016 végén kell hozzálátniuk a munkákhoz. A teljes beruházás közel 44 milliárd forintba került volna derült ki a Magyar Közlönyből.
Egy kisteherautó és egy személyautó karambolozott kedden délelőtt Békés településen, a Kossuth Lajos utcában.
A helyi szakszervezet szerint fekete karácsony vár az Alföldvíz Zrt. munkavállalóira, miután egy jogszabályváltozás miatt a cégvezetés december közepén azonnali hatályú elbocsátásokról döntött. A menedzsment költséghatékonyságról beszél. A vezérigazgató szerint voltak egyeztetések az elbocsátásokról, az érdekvédelmi vezető szerint nem. A történethez egy Orbán Viktor kormányfőnek írt nyílt levél is tartozik.
A Békés megyei Önkormányzat testülete semmilyen döntést nem hozott „Telekom-ügyben”, felháborító, hogy azok, akik ezt a döntést meghozhatták, ezt nem merik a nevükkel vállalni - közölte Varga Zoltán miután a békési testület kijelentette, megvizsgálják, vannak-e szerződéseik Magyar Telekommal, és ha igen, akkor a kormányhoz hasonlóan felmondják őket.
Fának csapódott egy gépkocsi Békéssámson és Tótkomlós között hétfő délelőtt - közölte a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.
A rendkívül rossz időjárás miatt az átlagos termésmennyiségnek alig a fele került idén a hordókba – közölte Haász Ferenc, a Békés Megyei Méhész Egyesület elnöke, a pénteken kezdődő, háromnapos VII. Gyulai Méz- és Mézeskalács Nemzetközi Fesztivál egyik főszervezője.
Telefonvezetéket tartó oszlopnak ütközött egy személyszállító kisteherautó Gerla és Békés között. A járműben hatan utaztak, az ütközés következtében ketten súlyosan, négyen könnyebben sérültek meg.
Egy erkélyről rögzítették, amint Békés belvárosában fényes nappal verekedés tört ki - számol be a beol.hu.