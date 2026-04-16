Szijjártó Péter: Másokkal sokkal szorosabb az együttműködésünk, mint az oroszokkal

„Lehet, hogy Oroszország az első top 10-ben van, de nem a legszorosabb az együttműködésünk vele, hanem más országokkal sokkal szorosabb” - mondta el a külgazdasági és külügyminiszter a Telex kérdésére.
Szijjártó Péter azt mondta, napokon belül interjút fog adni, amelyben értékeli a Fidesz eredményeit. Azt tagadta, hogy iratokat darált volna. Azt hangoztatta, minden dokumentum létezik elektronikusan, jogsértést pedig nem követett el. „Minden ott van elektronikusan, úgyhogy nézegethetik a 12 év dokumentumait” - tette hozzá. Azt állította, semmi olyan nem történt, amivel bármilyen probléma lenne, lelkiismerete tiszta, törvénytelenséget nem követett el. Közölte: nem szivárogtatott az oroszoknak európai uniós dokumentumokat, információkat.„Mindig állok rendelkezésedre” – Kiszivárogtak az újabb hangfelvételek, így szolgálta a Putyin-rezsim érdekeit Szijjártó PéterMagyar Péter: Szijjártó Péter ma 10 órakor megjelent a KKM-ben, a szankciós anyagokhoz köthető dokumentumokat darálják le éppen
Bár kormányzati tisztségét elveszti, a Fidesz listájáról mandátumot szerzett, ezért továbbra is ott lesz az Országgyűlésben. Azt közölte, 24 éve parlamenti képviselő, és az alakuló ülésen is részt vesz, a további terveiről azonban egyelőre nem kívánt részleteket mondani.