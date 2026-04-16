„Mindenki tudta, miben vesz részt, azoknak, akik ezt a rendszert névvel, arccal szolgálták, nincs helyük egy demokratikus médiában”

Orbán-kormány;Magyarország;interjú;demokrácia;média;Polyák Gábor;átalakulás; NER;Tisza-kormány;

2026-04-16 16:45:00 CEST

Nincs itt az ideje a megértésnek, ebben nagyon kemény vagyok – mondta Polyák Gábor médiakutató, médiajogász a Népszavának. Arról is beszélgettünk, mi vár a médiára a Fidesz után.

Németh Zsolt, az állami média csatornaigazgatója a szerdai állománygyűlésen kifejtette, az elkövetkező egy hónapban semmi nem fog változni, és akinek ez nem tetszik, menjen szabadságra. Logikus lépés ez a jelen helyzetben?

Három dolgot lehet tenni egy ilyen helyzetben. Az egyik, számomra legszimpatikusabb, hogy Németh Zsolt kiáll a kamera elé, és elmondja: hazudtunk reggel, délben és este, elnézést kérünk. Majd lemond, és minden személyes felelősséget vállal. Szerintem ez lenne az egyetlen, ami morálisan kicsit is vállalható. A másik, hogy úgy csinálnak, mintha mi sem történt volna az elmúlt 16 évben, és elkezdik Magyar Pétert tolni. A harmadik, és akkor ezek szerint a megvalósult forgatókönyv, hogy kemények maradnak, és égetik tovább az adófizetők pénzét. Utóbbi kettő sem szakmailag, sem morálisan, sem anyagilag nem fogadható el, nem indokolható. Hogy ezzel mit lehet kezdeni? Feljegyezni, szóvá tenni, eljárásokat indítani. Ehhez persze a médiahatóság is kellene, ami szintén nem érzi, hogy az elmúlt 16 évhez bármi közük lenne. Ugyanazt látjuk, mint a többieknél, hogy nincs bocsánatkérés, hanem vagy igazodás van, vagy makacsul mennek tovább a lenini úton.

Szerda reggel, másfél év után behívták Magyar Pétert a Kossuth rádióba, majd az M1-en adott interjút. Mit hallhattak a nézők, hallgatók?

Ezek lehetetlen helyzetek voltak mindkét fél számára. Nem tudom, mit tudott volna tenni ez a két szerencsétlen kérdező, mert Magyar Péter sem adott nekik esélyt, hogy elbábozzák, hogy értenek a szakmához, és szakmai, etikai elveket követnek. De abban sem vagyok biztos, hogy aki most látta először hosszabban Magyar Pétert, az egy olyan képet kapott róla, amitől jobban kedveli. Hogy őszinte legyek, nagy jelentőséget sem tulajdonítanék neki, mert nem érdemes energiát fektetni abba, hogy ennek az időszaknak az utolsó néhány napját kiegyenesítsék. Csináljon mindenki, amit akar, szülessenek meg minél gyorsabban azok a döntések, hogy valóban ezek az emberek ne folytathassák ezt az elvetemült tevékenységet amit eddig.

Magyar Péter többször is beszélt arról, hogy míg meg nem teremtik a kiegyensúlyozz feltételeket, egy időre felfüggesztik a közmédia hírszolgáltatását. Hogy kell ezt elképzelni?

Persze nem tudom, mit terveznek, de én azt gondolom, hogy szimbolikus ereje akkor lenne, ha rövid, de teljes leállás lenne. Az biztos, hogy a médiatörvényhez hozzá kell nyúlni, és azért elég abszurdan fog kinézni, ha beleírják, hogy mondjuk június 1-től június 30-ig nem adhat híreket a közmédia. De valahogy meg kell oldani, ez tény.

Mit gondol, mennyire mélyre kell nyúlni az állami média átalakítása során?

Akik ezt a rendszert névvel, arccal szolgálták, nincs helyük egy demokratikus médiában. Itt mindenki tudta, miben vesz részt, igenis van egyéni felelősségük, akkor is, ha ez baromi kifizetődő volt számukra 16 éven keresztül. Nem a megbocsájtás vagy bosszú vonalán kell ezt végiggondolni, egyszerűen arról van szó, hogy nem lehet minden rendszerváltást megúszni. Egy határozottabb lezárást kéne felmutatni, kellenek a megtisztulási pillanatok, különben elkenődik, és a vége az lehet, hogy nem is volt ez olyan rossz, hisz egy választáson le lehetett váltani őket. Miközben iszonyatos károkat okoztak az országnak, és ebben a propagandának kiemelkedő szerepe volt. Eközben mi 16 éven keresztül próbáltunk túlélni, és mikor megtaláltuk a módját, ránk nyomták, hogy ilyen meg olyan ügynökök vagyunk. Nincs itt az ideje a megértésnek, ebben nagyon kemény vagyok.

Mi lesz a kormánymédiával?

Valamiféle konszolidáció akkor is lett volna, ha a Fidesz nyer, elment az élet efölött a médiaszemlélet felett, amit 2018-ig felépítettek. A nagy vesztes a KESMA lesz, nem hiszem, hogy ebben a formában megmarad. Hallok olyan pletykákat, hogy a vidéki print lapokat megszüntetik, csak az online marad. Az Origót pedig szerintem nem érdemes fenntartani. A HírTV-re, Magyar Nemzetre szükség lesz. Én azt gondolom, hogy az Indamédia Blikkel felturbózott portfóliója fog fontosabb helyzetbe kerülni, mert egy nagyon széles elérést biztosít. És hát ott a Vaszily Miklós, aki egy teljesen immorális ember, de remek médiamenedzser, szemben a KESMA élén ülő Szánthó Miklóssal. Ami megmarad, azt meg hatékonyan kell működtetni, mert a felhalmozott vagyonból biztosan fognak fordítani erre, de a korlátlan erőforrás időszakának vége. Az MCC egy nagy kérdés, mert ha Mol-részvényesek maradnak, ott a felhalmozott tőke mellett, van egy éves bevétel. Ha ez így marad, érdemes lehet ott parkoltatniuk pár médiát.

Miért pont a HírTV?

Mert lehet nyereségesen működtetni, legfeljebb nem fizetnek annyit a beszélgető partnerereknek, mint eddig. Kábeldíjakból korábban is jól élt, ráadásul az egyik szolgáltató a 4iG, és ha csak nem dől össze, a Fidesz egy fontos pillérje maradhat. De a HírTv a Telekomtól is kap pénzt, mert alapvetően ez az üzleti modell.

Mi lesz TV2-vel?

Nyilván nem fog összecsuklani egy nap alatt, de, ha kiveszik az évi több tíz milliárd forintnyi közpénzt, amit állami hirdetés formájában beletoltak, akkor kiegyenlítettebb lesz a verseny a televíziós piacon. Mindenki rá lesz utalva, hogy valódi, piaci reklámárakat kínáljon, és ne ilyen nyomott árúakat, amit eddig ment. Látok rá esélyt, hogy egy fair versenyben az RTL visszaveheti a vezetést.

Mire számíthat a független média?

Ebben optimista vagyok. Ha kiesnek az állami hirdetések, az egész reklámpiacról lekerül a súly, és aki túl akar élni, beleértve a Fidesz-médiát, kénytelen magasabb díjakat kérni a reklámidejéért, felületeiért. Ez azt is jelenti, hogy mindenki érdemei szerint fog részesülni a bevételekből, tehát a nézettség és a kattintásszám egy valódi befolyásoló tényező lesz. Ez egyértelműen a független média helyzetét fogja erősíteni. Magyar Péternek csak hagynia kell, hogy a piac működjön, és legyen verseny.