Magyar Péter továbbra sem kér rendőri személyi védelmet

2026-04-16 17:07:00 CEST

„Eddig sem volt félni valóm, és igyekszem úgy dolgozni, hogy ezután se legyen” – közölte a leendő miniszterelnök, aki megköszönte az országos rendőrfőkapitány felajánlását.

„Köszönöm az országos rendőrfőkapitány felajánlását, de továbbra sem kérek rendőri személyi védelmet. Sem 24 órásat, sem más fajtát. Eddig sem volt félni valóm, és igyekszem úgy dolgozni, hogy ezután se legyen” – jelentette ki Magyar Péter csütörtök délután a Facebook-oldalán.

A leendő Tisza-kormány hamarosan hivatalba lépő miniszterelnöke bejegyzését azzal zárta: „Magyarország olyan hely lesz, ahol senkinek sem kell félnie, aki becsületesen dolgozik és él. Köszönjük a rendőreinknek a szolgálatot!”

A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 1996-os kormányrendelet meghatározza, kinek jár személyi védelem. A rendelet szerint a Terrorelhárítási Központ védi a köztársasági elnököt és családtagját, a miniszterelnököt, a külpolitikáért felelős minisztert és a legfőbb ügyészt, valamint a velük közös háztartásban élőket. A védett személyek nyilatkozattétellel – ideiglenesen vagy előre meg nem határozott időre – lemondhatnak a védelemről.