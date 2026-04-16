Magyar Péter bejelentette, hogy nem költözik a Karmelita kolostorba, máshol lesz a miniszterelnöki irodája

2026-04-16 09:00:00 CEST

Marad az Országházhoz közel egy minisztériumi épületben.

A TISZA-kormány alatt a miniszterelnök irodája nem a Karmelita Palotában lesz, hanem a Parlamenthez közeli egyik minisztériumi épületben – közölte Magyar Péter a Facebook-oldalán.

A leendő miniszterelnök szerda délelőtt Sulyok Tamás köztársasági elnök meghívására a Sándor-palotába látogatott, hogy az április 12-i parlamenti választáson győztes, kétharmados parlamenti többséget szerzett Tisza Párt elnökeként egyeztessen a kormányalakítás menetéről. Akkor, az államfővel együtt a teraszra lépve hirtelen balra fordult, kiszúrva a szomszéd Karmelita kolostor jelenlegi lakóját. – Az élet a legnagyobb rendező. Miközben a köztársasági elnök épp megmutatta a hivatalát, ahonnan hamarosan távozni fog, a leköszönő miniszterelnökre lettem figyelmes a szomszéd teraszon – posztolta erről Magyar Péter, aki a felvétel szerint integetett, aztán megállapította, ez „abszolút” filmszínház.