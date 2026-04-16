Gulyás Gergely: Az lehet, hogy az új hatalom koncepciós eljárásokban gondolkodik

2026-04-16 21:15:00 CEST

Közölte: minden olyan kezdeményezést támogatni fognak ellenzékben, amelyet helyesnek tartanak.

Fenntartja azon állítását a Miniszterelnökséget vezető miniszter, miszerint a Tisza Párt elnöke bolond.

Gulyás Gergely a Hír TV műsorában, csütörtök este a 24.hu beszámolója szerint azt mondta, a választók döntése és akarata világos. Mi egy másik utat és alternatívát ajánlottunk, de a választók nagy többsége arra szavazott, hogy ne mi irányítsuk az országot - mondta. Közölte, ellenzéki szerepre készülnek, aminek része a tisztújítás. Ő nem keresne felelősöket, mindenki megtett mindent a győzelem érdekében. Közölte azt is, hogy „nincs miért bosszút állni, az lehet, hogy az új hatalom koncepciós eljárásokban gondolkodik”. Hozzátette, az elmúlt 16 évben olyan eredményeket értek el, amire építkezhet a következő kormány is.

Hamarosan megkezdődik az átadás folyamata, ezért a miniszterelnök és a külügyminiszter sem vesz részt a következő informális uniós csúcson. Gulyás Gergely ezt azzal indokolta, hogy azon az ülésen semmilyen döntést nem fognak hozni, így részvételüknek nincs jelentősége. Egy név nélkül említett képviselőtársára hivatkozva arról beszélt, hogy eljött az ideje annak, hogy megmutassák: az ellenzéki munkának lehet normális formája is. Azt mondta, konstruktív ellenzéki szerepre készülnek, és minden olyan kezdeményezést támogatni fognak, amelyet helyesnek tartanak. Hozzátette, céljuk az elmúlt 16 év eredményeinek megőrzése, köztük a versenyképes, egykulcsos SZJA és a rezsicsökkentés védelme. Úgy fogalmazott, a nemzeti kormány által elért eredményeket fenn kell tartani, és ha az ellenfél támadást indít ellenük, akkor azokat meg kell védeni.

Szerinte az emberek nem szavaztak arra, hogy kormánytól független intézményeket fenyegessen, megtámadjon a Tisza.