Bocsánatot kértek Hann Endrétől a Mediánt támadó fideszes propagandisták

Medián;parlamenti választás;Hann Endre;Deák Dániel;

2026-04-13 09:53:00 CEST

Deák Dániel és Kohán Mátyás is elismerte, hogy a közvélemény-kutató látta jól a valóságot.

Először is szeretnék bocsánatot kérni Hann Endrétől és a többi baloldali kutatócégtől, és természetesen tőletek is. El kell ismerni, hogy ezúttal ők látták a valós erőviszonyokat, a jobboldali kutatócégek pedig rosszul - írta Deák Dániel, a Megafon propagandistája a Facebookon. (A Medián „baloldaliságával” kapcsolatban persze érdemes megjegyezni, hogy a közvélemény-kutató cég négy éve a nagy arányú Fidesz-győzelmet is előrejelezte - a szerk.)

Deák Dániel úgy folytatta: „Őszintén be kell vallanom, mi még április 12-én délután is a Fidesz mandátumtöbbségét vártuk. Nem csak mondtuk, így láttuk és gondoltuk. Vállalom azokat a megszólalásaimat és elemzéseimet is, amelyekben tévedtem. A hibáinkból tanulni kell, az elkövetkezendő időszakban pedig azon fogok dolgozni, hogy több ilyen ne forduljon elő.”

A megafonos megmondóember azért odaszúrt Magyar Péternek: „Természetesen én is gratulálok Magyar Péternek a győzelemhez, aki velem ellentétben elmondhatja magáról, hogy már zsinórban az ötödik választási győzelmet ünnepelheti.” Értékelése szerint „a 16 év kormányzás súlya a jelek szerint olyan nehéz, hogy azt már egyetlen vezető sem bírja el: a második világháború után Európában ennyi kormányzatban eltöltött idő után még soha senki nem tudott hatalmon maradni. Még Orbán Viktor sem.”

Deák Dániel ezt követően közölte, hogy Magyarország szerinte most rossz döntést hozott, ennek ellenére tiszta szívéből szereti az országot, és ha többek között Donald Trumpnak vagy Andrej Babišnak sikerült visszatérnie egy nagy kudarc után, akkor nekik is sikerülni fog.

Hasonló gondolatokra jutott a fideszes Mandiner szerzője, Kohán Mátyás is. „Az első gondolatom: elnézést kérek Hann Endrétől. Ő látta a valóságot úgy, ahogy volt. Mi pedig rosszul láttuk. Én is rosszul láttam, miközben legjobb szándékom szerint kerestem az igazságot.” Ezt követően Kohán Mátyás is azt írta, hogy nagyon szereti a hazáját, akkor is, ha szerinte borzasztóan rossz döntést hozott.

„A következő magyar kormányt a Tisza Párt fogja adni, ezt ugyanúgy elfogadom, mint ahogy fordított esetben is ugyanezt követeltem volna” - fogalmazott, majd közölte, „nem voltam és nem leszek sem hazug propagandista, sem áruló. Tiszta szívből hittem és hiszek a magyar jobboldal értékeiben, büszke vagyok a teljesítményére.”