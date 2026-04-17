Magyar Péter: Több jelölt is van még az oktatási miniszteri posztra

2026-04-17 12:56:00 CEST

Még nem született végleges döntés.

„Látom, hogy megy a polémia és az adok-kapok már az interneten” - mondta Magyar Péter azzal kapcsolatban, hogy páran felhördültek, amiért felmerült, hogy a Tisza Párt kormányának leendő oktatási minisztere Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója lehet.

Magyar Péter elmondta, hogy az oktatási és kulturális miniszteri pozíciókra több jelölt is van, és még nem született végleges döntés. Hozzátette, a jövő héten több miniszteri pozícióval kapcsolatban bejelentést fog tenni. A felhatalmazás és a felelősség az övék és személy szerint az övé is - hangsúlyozta, hozzátéve, bizalmat türelmet és békességet kér, amikor túl lesznek az egyeztetésen, jelentkezni fognak.

A Tisza Párt elnöke megjegyezte: „Bárkiről is legyen szó, szeretnék mindenkit megkérni a verbális lincselés leállítására, főleg, hogyha tisztességes emberekről van szó, olyanokról, akikről még szinte senki nem tud semmit.” Arról is beszélt, hogy eddig is és ezután is igyekeznek transzparensen kommunikálni.

Rubovszky Rita egyébként a Telexnek nem erősítette meg, de nem is cáfolta a miniszteri kinevezést, azt mondta, az új kormány még nem állt fel, így nem akarja kommentálni az értesülést.

A szakember jelenleg a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója. Ez a főigazgatóság látja le a Zirci Ciszterci Apátság által alapított iskolák fenntartói feladatait. A főigazgatót a Zirci Ciszterci Apátság nevezi ki. Emellett 2025. szeptember 5-től a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom elnöke. 1988-ban a szegedi József Attila Tudományegyetem magyar-francia összehasonlító irodalomtudományi szakán szerzett diplomát. Ösztöndíjjal kijutott a párizsi Sorbonne Egyetemre. Hat éven keresztül tanított a második kerületi Móricz Zsigmond Gimnáziumban, a Kodály Zoltán Kórusiskolában, és egy évtizeden keresztül tagja volt a Rigó utcai nyelvvizsgabizottságnak. Tizenkét éven át alelnöke volt a Katolikus Tanárok Európai Egyesületének, emellett távoktatási referense volt az Európai Uniónak Brüsszelben.

A Tisza programjában radikális reformokat ígér az oktatásban. Azt ígérik, hogy többek között helyreállítanák az iskolák autonómiáját, vissza fogják adni a tanároknak és az iskoláknak a szabadságot. A Klebelsberg Központot a jelenlegi formájában megszüntetik, és önálló oktatási minisztériumot hoznak létre.