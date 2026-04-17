Megbukott az Orbán-kormány, Schiff András újra fellép Budapesten

Karácsony Gergely;Klubrádió;Schiff András;Váradi Júlia;

2026-04-17 14:32:00 CEST

A világhírű zongoraművész 2011-ben fogadta meg, hogy amíg az Orbán-kormány hatalmon van, nem koncertezik Magyarországon.

„Telefonon beszéltem Schiff Andrással, és Budapest nevében meghívtam, hogy végre újra lépjen fel Magyarországon. A világhírű zongoraművész ugyanis az Orbán-kormány demokráciaromboló politikája elleni tiltakozásként nem vállalt fellépést Magyarországon. Még keressük a megfelelő időpontot, de a lényeg, hogy nagy örömmel mondott igent a meghívásra!” – adta hírül közösségi oldalán Karácsony Gergely főpolgármester.

A Klubrádió riportere, Váradi Júlia Kínában érte utol a világhírű zongoraművészt, aki megerősítette: tervei szerint nagyjából egy időben, az új kormány és az új parlament megalakulásával, lehetőleg minél nagyobb közönség előtt koncertet ad Budapesten. Schiff András a Klubrádiónak elmondta, a választások után euforikus állapotban van, nagyon boldog. Az elmúlt 16 évben nagyon sokszor szégyellte magát Magyarország miatt, most először büszke. „Egész Európa csodálattal néz Magyarországra, és ez nagyon jó érzés” – fogalmazott.

Schiff András zongoraművész 1979-ben emigrált Nagy-Britanniába, azóta életvitelszerűen Londonban és Firenzében él. 1987-ben lett osztrák állampolgár, amelyről tiltakozásul lemondott, miután 2000-ben a Jörg Haider vezette szélsőjobboldali Osztrák Szabadságpárt a kormánykoalíció része lett. Schiff 2001-ben lett brit állampolgár.

A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész 2011-ben a The Washington Postnak írt olvasói levelében azt írta: „A toleranciaszint Magyarországon rendkívül alacsony, a rasszizmus, a romák diszkriminációja, az antiszemitizmus, az idegengyűlölet, a sovinizmus és a reakciós nacionalizmus – ezek a tünetek nagyon nyugtalanítóak.” A zongoraművész szerint „mindezek olyan emlékeket ébresztenek, amelyeket azt hittük, hogy régen el lehetett felejteni”. Hozzátette: ezek miatt „sokan félnek”. Schiff András írt a médiatörvényről is, amely szerinte „a sokkoló események csak egy utolsó láncolatát jelentik. Ezek az események pedig a művészeteket is érintik. Az Európai Uniónak és az Egyesült Államoknak a szemét Magyarországon kell tartania”.

Schiff András írása után a Fidesz 5-ös számú párttagkönyvének birtokosa, Bayer Zsolt a Magyar Hírlapban – Nick Cohen brit újságírót, Daniel Cohn-Bendit zöldpárti politikust, Schiff Andrást, valamint lapunkat, a Népszavát nevesítve – azt írta: „Sajnos nem sikerült mindet beásni nyakig az orgoványi erdőben.” Schiff András ezek után számos fenyegetést kapott, ami után úgy döntött, hogy amíg az Orbán-kormány hatalmon van, nem koncertezik Magyarországon.

A zeneművészetért kifejtett tevékenységéért 2014 nyarán II. Erzsébet brit uralkodó lovagi rangra emelte Schiff Andrást a Buckingham-palotában. (Bayer Zsolt 2016 nyarán vette át a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét Lázár Jánostól, ami után 111-en jelezték, hogy tiltakozásul visszaadják saját állami kitüntetésüket.)