Karácsony Gergely 2025. november 28-án.

Karácsony Gergely már írja az új önkormányzati programot, szövetségesi viszonyt ajánl a Tisza-kormánynak

A főpolgármester szerint a Magyar Önkormányzatok Szövetségén belül csaknem száz polgármester május elejére elkészít az új önkormányzati programot, amit megvitatnának a felálló Tisza-kormánnyal.

A korábbiaknál jobb hangulatban zajlott a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnökségi ülése – számolt be a közzétett fotók alapján vidám tanácskozásról pénteki Facebook-posztjában Karácsony Gergely. A főpolgármester, a MÖSZ társelnöke kiemelte, hogy amint még a választás előtt csaknem száz polgármester-társával közösen vállalták, elkészítik az önkormányzatiság helyreállításának szakmai programját, amelyről tárgyalni szeretnének a hamarosan megalakuló új kormánnyal.

„A programot május elején mutatjuk be, az eseményre meghívjuk Magyar Péter miniszterelnököt és az új kormány önkormányzatokért felelős tagját. Ideje új korszakot nyitni az önkormányzatok és a központi hatalom viszonyában is! Nem ellenségei, hanem szövetségesei kell, hogy legyünk egymásnak” – szögezte le Karácsony Gergely. A MÖSZ elnökségi ülését követő online sajtótájékoztatón Gémesi György, a MÖSZ elnöke, Gödöllő polgármestere emlékeztetett, hogy az önkormányzati rendszer átalakításáról korábban kidolgozott javaslatcsomagjukra a választás előtt csak a Tisza Párt reagált. – Örömmel folytatjuk ezt a párbeszédet – tette hozzá Gémesi György, 

Csőzik László, a MÖSZ elnökségi tagja, egyben Érd polgármestere a választási eredménnyel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy új helyzet van, amelynek nagyon örülnek, mivel ennek köszönhetően megnyílik a lehetőség az önkormányzatok közjogi helyzetének, feladatainak, hatásköreinek és finanszírozásának rendezésére. A szolidaritási hozzájárulásról azt mondta, szeretnék, ha az új kormány változtatna a rendszeren, és azt észszerű keretek közé szorítaná, igazságosabbá és arányosabbá tenné.

