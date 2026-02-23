A főpolgármester szerint a tomboló választási kampány közepette is fontosak a város ügyei. Mint mondta, naná, hogy lesz 2026-ban is Budapest Pride, és abban bízik, hogy a választás után a kormány és főváros viszonyát rendező Budapest-törvény is.
Új elnököt november 23-án választanak a boszniai Szerb Köztársaságban.
Sir Keir Starmer új kormányfő, a csütörtöki parlamenti győztese már az első száz napban érezhető változásokat akar elérni, miután a Konzervatívok „óriási rendetlenséget” hagytak maguk után.
Ezt a cikket legszívesebben a Magyar Nemzetnek küldtem volna, mert elsősorban azoknak szól, akik a Fideszre készülnek voksolni.
Milos Zeman elnök vidéki rezidenciáján fogadta a minisztereket, akik egy kivétellel azonnal le is tették az esküjüket.
Modernizálás, hiánycsökkentés, megújuló energiaforrások, minimálbér-emelés, lakásépítés, kannabisz-engedélyezés – a szövetségi kabinet programja címszavakban.
Az orbáni rezsim gátlástalan, sokszor embertelen, kizárólag a saját gazdagodásának és hatalmi vágyainak követelménye mellett hozott döntései során Orbán Viktort sosem érdekelte, hogy ezen intézkedések a saját szimpatizánsi körének, vagy akár tagságának jogfosztását, és/vagy agyagi kifosztását is eredményezte, és eredményezi ma is nap, mint nap.
A kormánytagok zöme szinte teljesen ismeretlen, a miniszterelnök-jelölt eddig egy nyolcfős leányvállalatot vezetett.
A közgazdász miniszterelnök vezette új kabinet mögött áll a második legszélesebb támogatottság az olasz köztársaság eddigi történetében.
Florin Citu jobbközép koalíciós kabinetjében az RMDSZ három tisztséget is kapott.
Csaknem háromtucatnyi minisztere lesz Benjámin Netanjahu, majd az őt másfél év múlva váltó Beni Ganc kényszerkoalíciós kormányának. Botránykő lehet Ciszjordánia annektálási terve és a régi-új kormányfő korrupciós pere.
Sokan maradtak Medvegyev kabinetjéből, a lemondott kormányfőnek új pozíciót hoztak létre, Putyin helyettese lesz.
Menesztése miatt a parlamenti mandátumáról való lemondással fenyegette meg Orbánt Seszták Miklós, értesült a 24.hu. Emiatt új választásra lehetett volna szükség körzetében.
Kül-, belügy- és védelmi miniszterét is lecserélte Mariano Rajoy. A konzervatív Néppárt (PP) vezetője tegnap előbb VI. Fülöp királlyal tárgyalt, majd nyilvánosságra hozta a kormánylistát. Ma iktatják be az új kabinetet, s jövő hétre ígérik az első érdemi döntések meghozatalát.
Több mint háromszáz napja nincs kormánya Spanyolországnak, de még nem érték el Belgium 541 napos rekordját. Ha minden jól megy, esély van arra, hogy még október 31. előtt megalakuljon az új kabinet Madridban. A spanyol szocialisták hét végén döntenek arról, hajlandók-e tartózkodással lehetővé tenni a jelenleg ideiglenes kormányfőként az országot irányító, konzervatív Mariano Rajoy beiktatását. A többség a jelek szerint úgy véli, ez a „kisebbik rossz”, mivel a szocialisták további mandátumokat veszítenének, ha decemberben harmadszor is választásokat kellene tartani.
Ma újra szavaz a spanyol törvényhozás Mariano Rajoy beiktatásáról. Míg az első fordulóban abszolút többségre, 176 mandátumra lett volna szükség, másodszorra az egyszerű többség is elegendő lenne, azaz, ha az ideiglenes kormányfő, a konzervatív Néppárt (PP) miniszterelnök-jelöltje több igen szavazatot kapna, mint ahány nemet, hivatalba léphetne.
Jóváhagyta tegnap az izraeli kormány Avigdor Lieberman kinevezését a védelmi minisztérium élére, ezzel megoldódott a múlt hét közepe óta tartó koalíciós vita. A Jiszráél Béténu szélsőjobboldali párt két minisztere, Lieberman és Szofa Landver bevándorlásügyi miniszter tegnap este a Knesszetben letette az esküt.
Binali Yildirim vezetésével új kormány alakult kedden Törökországban, az európai uniós ügyekért felelős miniszteri székben Volkan Bozkir helyére Ömer Celik, a hatalmon lévő Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) korábbi szóvivője került, a többi kulcspozíció változatlan maradt.
Az új, Beata Szydlo által irányított lengyel kormány médiatörvény elfogadásával akarja kezdeni a kormányzást. A jobboldali radikális Jog és Igazságosság (PiS) nevű párt nagy fölénnyel nyerte meg a választást, s sokan attól tartottak, hogy Lengyelország nagyon elindul jobbra.
Felgyorsultak az események Görögországban azt követően, hogy Alekszisz Ciprasz kormányfő tegnap bejelentette lemondását. Az ellenzéki konzervatív Új Demokrácia párt kísérletet tesz a kormányalakításra. Közben máris szakad a Sziriza, a kormányzó párt keményvonalas balos képviselői máris bejelentették, hogy kilépnek és új pártot alakítanak.
A németalföldi országban sosem szokták elsietni a kormányalakítást. A 2010-es választás után másfél évig tartott, amíg sikerült megállapodni az új koalíciós kormányról. A nyelvi akadályok, a flamand-vallon ellentétek miatt azonban nem egyszerű a pártoknak közös nevezőre jutni.
Pak Gun Hje dél-koreai elnöknek egyre nagyobb gondot jelent az új kormány életre hívása. Második számú miniszterelnökjelöltje is bejelentette, nem kíván élni a kormányalakítási megbízással.
A pénteken felállt új kormányt példátlan hatalomkoncentráció jellemzi az LMP szerint. Ezt nemcsak Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter korlátlan hatalma, hanem az is mutatja, hogy még mindig nem ismert, melyik tárca pontosan miért felelős - reagált a kormány megalakulására az LMP két társelnöke.
A vidékfejlesztéssel együtt az arra szánt pénz is Lázár János fennhatósága alá kerül az új kormányzati felállás szerint. Nem véletlen tehát a szaktárca átkeresztelése és a búcsú a "vidékfejlesztéstől". Egyebek mellett ez is kiderült a két jelölt meghallgatásán.
Az Index információi szerint nem kapott felkérést az újabb kormányzati ciklusra Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár - közölte a hírportán kedden.
Balog Zoltán mai miniszterjelölti meghallgatása az Országgyűlés Népjóléti bizottsága előtt két egymással ellentétes Magyarország-kép találkozása volt. Míg a régi-új csúcsminiszter beszámolója szerint az Orbán-kormány sikert sikerre halmozott az utóbbi négy éven a szociális ellátórendszerben, mi konkrét adatokkal és a súlyosbodó társadalmi gondokkal szembesítettük Balog Zoltánt - olvasható az MSZP közleményében.
Az Együtt-PM pártszövetség arra szólította fel Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy ne nevezze ki miniszternek Lázár János és Seszták Miklóst.
A Demokratikus Koalíció (DK) véleménye szerint egy nem szabad és nem demokratikus választás után Orbán Viktor miniszterelnök komolyan gondolja egyszavas kormányprogramját, és "folytatják az ámokfutást" - így reagált csütörtökön a harmadik Orbán-kabinet csütörtökön nyilvánosságra hozott névsorára a párt szóvivője.