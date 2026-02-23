A szocialisták kezében Rajoy sorsa

Több mint háromszáz napja nincs kormánya Spanyolországnak, de még nem érték el Belgium 541 napos rekordját. Ha minden jól megy, esély van arra, hogy még október 31. előtt megalakuljon az új kabinet Madridban. A spanyol szocialisták hét végén döntenek arról, hajlandók-e tartózkodással lehetővé tenni a jelenleg ideiglenes kormányfőként az országot irányító, konzervatív Mariano Rajoy beiktatását. A többség a jelek szerint úgy véli, ez a „kisebbik rossz”, mivel a szocialisták további mandátumokat veszítenének, ha decemberben harmadszor is választásokat kellene tartani.