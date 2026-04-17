Kövér László: A Tisza Párt előtt semmiféle alkotmányos korlát nincsen, hogy a legvadabb rémálmaink szerinti alakzatba hozza Magyarországot

2026-04-17 15:36:00 CEST

A leköszönő házelnök szerint a Fidesznek össze kell szednie magát.

A korábbi ellenzék, a most kormányra kerülő Tisza Párt előtt semmiféle alkotmányos korlát nincsen, hogy a legvadabb rémálmaink szerinti alakzatba hozza Magyarországot – jelentette ki Kövér László a HírTV-nek adott nyilatkozatában.

A leköszönő házelnök szerint ezzel szemben nagyon erősnek kell lenniük. „Nemcsak a parlamenti frakciónk, amely nem lesz képes megakadályozni semmilyen törvényalkotást természetesen, hanem a politikai közösségünknek is össze kell szednie magát” – vélekedett Kövér László. Majd hozzátette: „Mindenek előtt össze kell tartania magát minden szétbontási, szétverési kísérlettel szemben, amire szintén számítani érdemes”.

Kövér László a választás utolsó heteit leginkább azzal töltötte, hogy riogatott, mi vár az országra és a politikai közösségükre, amennyiben a Tisza nyeri a választást, valamint fenyegetőzött is arra az esetre, ha újból a Fidesz-KDNP alakíthat kormányt. Márciusban arról beszélt, hogy bizonyos emberekkel, bizonyos politikai nézetek mellett nincs esély a kompromisszumra, mert nincsenek egy nevezőn és őket nem tartja a nemzet részeinek. A választás egyik tétjének emellett azt tartotta, hogy ne kerüljön őrültek kezébe az ország irányítása.

Februárban azt is állította, hogy az életük múlik ezen a választáson, egy azóta elhíresült interjújában pedig azt közölte: „Túl elnézőek voltunk azokkal a galád cselekedetekkel szemben, amelyek szétzilálják a demokráciát. Azokkal a baloldali támadásokkal szemben, amelyeket a parlamentben és azon kívül is kénytelenek voltunk elviselni.”