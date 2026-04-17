Márki-Zay Péter Hódmezővásárhelye se utalja az Orbán-kormánynak a szolidaritási adót, nehogy Tiborcz Istvánhoz kerüljön még 263 millió forint

Hódmezővásárhely nem az első a sorban, korábban . Attól azonban tartanak, hogy még a Tisza-kormány megalakulása előtt inkasszóval leveszik az időarányos összeget, és csak a távozó kormány belátásán múlik, hogy mire költik.

„Hódmezővásárhelynek idén 691 428 393 Ft szolidaritási adót kell fizetnie. Ez az összeg mindössze négy év alatt majdnem ötszörösére emelkedett, amely komoly terhet ró a város költségvetésére. Ráadásul az állam nehéz pénzügyi helyzete miatt idén már nem havi egyenlő részletekben, hanem előre kell ezt az adót megfizetni” – írja Márki-Zay Péter pénteki Facebook-posztjához fűzött kommentben. Hódmezővásárhely polgármestere ugyanis közölte, hogy nem utaltak Orbán-kormánynak a szolidaritási adót, nehogy Tiborcz Istvánhoz kerüljön Hódmezóvásárhely a 263 millió forintja.

A kommentből kiderül, hogy a távozó Orbán-kormány döntése értelmében április 15-ig 262 742 789 forintot kellett volna fizetnie. Hódmezővásárhely csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, hogy ezt az összeget a város nem utalja át. Korábban Szentes, Szolnok és Nagykanizsa is hasonló döntést hozott.

„A kormányrendelet alapján a MÁK április 20-án inkasszót fog benyújtani az összeg beszedésére. Kérjük az ügyvezető kormányt, hogy amennyiben leemeli ezt az összeget, akkor a vásárhelyi adófizetők pénzét kizárólag a közfeladatok ellátására használja fel szabályszerűen és korrupciómentesen, a magyar emberek érdekeit figyelembe véve, vagy ha ez nem megy, akkor bízza a soron következő Tisza kormányra annak elköltését” – tette hozzá Márki-Zay Péter.

A főpolgármester szerint a Magyar Önkormányzatok Szövetségén belül csaknem száz polgármester május elejére elkészít az új önkormányzati programot, amit megvitatnának a felálló Tisza-kormánnyal.