2026-04-17 15:23:00 CEST

Márki-Zay Péter Hódmezővásárhelye se utalja az Orbán-kormánynak a szolidaritási adót, nehogy Tiborcz Istvánhoz kerüljön még 263 millió forint

Hódmezővásárhely nem az első a sorban, korábban . Attól azonban tartanak, hogy még a Tisza-kormány megalakulása előtt inkasszóval leveszik az időarányos összeget, és csak a távozó kormány belátásán múlik, hogy mire költik.