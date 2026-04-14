Kelemen Hunor: Fontos, hogy ne nőjön a szakadék az erdélyi és anyaországi magyarok között

Kelemen Hunor szerint a magyarság legnagyobb átka a megosztottság, és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) számára az a legfontosabb szempont, hogy ne nőjön a szakadék az erdélyi és anyaországi magyarok között.
Az RMDSZ elnöke a szövetség bukaresti frakcióülése előtt kedden újságírók előtt azt mondta: a választási kampány nehéz időszaka nemcsak a Magyarországon élő magyar polgárokat érintette, hanem az egész magyar nemzetet, a megosztottság miatt most bölcsességre és türelemre van szükség a továbblépéshez.
„Aki a hatalmat megszerzi, annál van az elsőrendű felelősség, hogy milyen nyelvet használ, és miként viszonyul azokhoz, akik alulmaradtak" - jelentette ki, hozzátéve, hogy a magyar-magyar viszonyban sem szabad növelni az elmúlt időszakban keletkezett távolságot, hanem állandó párbeszédre, egymás tiszteletére, az eltérő vélemények elfogadására van szükség.
Kelemen Hunor azt mondta, a 80 százalékos részvétel mellett született egyértelmű eredmény bebizonyította, hogy Magyarországon nagyon erős demokrácia van, Orbán Viktor pedig gratulált a győztesnek, és átadja a hatalmat, úgy, ahogy a demokráciában szokás. Az RMDSZ elnöke elmondta, hétfőn ő is gratulált a választási győzelemhez Magyar Péternek, aki arról biztosította őt, hogy kormánya segíteni akarja a határon túli magyar közösségeket, nem akar semmilyen szerzett jogot elvenni, mindent, ami jó - egyebek között az állampolgárságot és az azzal járó jogokat - meg akar tartani. Kelemen Hunor szerint fontos elvi kérdés az is, hogy a külhoni közösségek érezzék a magyar kormány politikai és a morális támogatását.
Kelemen Hunor szerint a magyar-magyar viszony lakmuszpapírja lesz az, hogy mit mond majd az új magyar kormány a nemzetpolitikában. „A támogatáspolitika minden kormányváltásnál átalakult, ez a világ, mondanám, legtermészetesebb dolga, és most is arra lehet számítani, hogy lesznek hangsúlyáthelyezések. A kérdés az, hogy mennyi időre van szükség az átálláshoz, és milyen lesz az. Erről bizonyára fogunk beszélni. Az az érdekes, hogy minden kormányváltásnál több lett és bővült a támogatásoknak a köre” - jegyezte meg Kelemen Hunor.
Az RMDSZ elnöke elmondta, rövid telefonbeszélgetésük alkalmával eredményes kormányzást kívánt Magyar Péternek, aki meghívta őt Budapestre, hogy átbeszéljék, hogyan segítheti a megalakuló budapesti kormány a határon túli magyar közösségeket. A találkozóra várhatóan jövő héten kerítenek sort.
Kelemen Hunor korábban kifejtette: az RMDSZ a 2010-ben végrehajtott nemzetpolitikai fordulat miatt foglalt állást a Fidesz-KDNP támogatása mellett, a Tisza Párt részéről pedig a szövetség nem ismeri a nemzetpolitikai célkitűzéseket, és „az emberek zöme az ismeretlenért nem adja föl azt, amit ismer".