A Népszabadság Egyesület követeli, hogy a Mediaworks tegye elérhetővé a politikai okokból bezárt lap online archívumát

A 2016. október 8-án jogellenes és csalárd módon megszüntetett Népszabadság egykori dolgozói követelik, hogy a lapnevet bitorló Mediaworks haladéktalanul tegye mindenki számára elérhetővé a lap internetes archívumát – áll a Népszabadság Egyesületnek a lapunkhoz is eljuttatott, a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány kuratóriumi elnökéhez, Liszkay Gáborhoz és MediaWorks elnök-vezérigazgatójához, Kálmán Erikához címzett levelében.
„A napilap kivégzésekor a Mediaworks vezetőitől határozott ígéret hangzott el, miszerint a nol.hu online archívumként működik tovább, ennek ellenére a közcélú adatbázist hagyták tönkremenni, és teljesen elérhetetlenné vált. Elvileg elő lehet fizetni rá, de a megadott linken keresztül nem lehet eljutni fizetésig, illetve semmi sem utal arra, hogy egyáltalán létezik a portál" – írták a be nem váltott ígéretről.
A civil szervezet szerint az egykori Népszabadság hírei, információi, cikkei és digitális tartalmai a közös kulturális örökség részét képezik, a Mediaworksnek cégének nincs joga ezeket elzárni az érdeklődők elől. „A Népszabadság Egyesület a lap megszűnése után is folyamatosan működik, összefogja a volt szerkesztőség újságíróit és minden más munkatársat. Októberben az utolsó megjelenés évfordulóján minden évben kiadja a Népszabadság Szólásszabadság-díjat és a Népszabadság Újságíró-díjat" – emlékeztet a közlemény.