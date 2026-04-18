Marsi Anikó közölte, mindenképpen visszatérnek Gönczi Gáborral a TV2-re

TV2;Gönczi Gábor;Marsi Anikó;

2026-04-18 07:30:00 CEST

Nincsen a pihenésünkben véglegesség – jelentette ki. Gönczi Gábor is jelezte, hogy nem megy el a csatornától.

Nem jövök el a TV2-től – mondta Gönczi Gábor a 24.hu-nak, miután a portál megkereste azzal kapcsolatban, hogy – mint nemrég kiderült – Marsi Anikóval együtt lekerül a képernyőről.

Korábban Gönczi úgy fogalmazott, „Anikóval közösen azt a döntést hoztuk, hogy a mögöttünk hagyott nagyon kemény időszakot ki kell pihennünk. Kérésünket a TV2 vezetése elfogadta, amiért nagyon hálásak vagyunk. Engem még a héten a Napló adásában is láthatnak a nézők, aztán majd meglátjuk, mit hoz a jövő”. Most a 24.hu-val közölte,

a napi hírműsorvezetésben szeretett volna egy kis pihenőt kérni, és nagyon hálás a TV2-nek, hogy ezt a lehetőséget megkapja.

Hozzátette, több más feladata is van, amire koncentrálnia kell, ezeket pedig szereti is.

Marsi Anikó a portállal tudatta:

„nincsen a pihenésünkben véglegesség. Mindenképpen visszatérünk a TV2-re. Hovatovább, Gönczi Gábor kollégám pihenés közben is viszi tovább a Tények Plusz és a Napló főszerkesztését.”

Lapunk is beszámolt csütörtökön arról, hogy, a TV2 néhány nappal az április 12-i országgyűlési választások és a Tisza Párt kétharmados győzelme után átszervezésekbe kezdett: megszűnik a csatornához tíz éve érkezett Szalai Vivien posztja, hírigazgató nélkül folytatják a továbbiakban. Az Index szerint Vaszily Miklós vezérigazgató azonnali hatállyal felmentette Szalai Vivient, és a változás értelmében a Tények, a Tények Plusz, a Napló, a Mokka és a főszerkesztőinek közvetlen felettese Vaszily Miklós lesz.