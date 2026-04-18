Erzsébetváros is úgy döntött, nem fizet több szolidaritási hozzájárulást a bukott Orbán-kormánynak

2026-04-18 06:45:00 CEST

Elég volt abból, hogy a Fidesz mindenféle elszámolás nélkül milliárdokat vegyen el az erzsébetvárosiaktól – üzente Niedermüller Péter.

Erzsébetváros sem fizet több szolidaritási hozzájárulást a bukott Orbán-kormánynak – közölte Niedermüller Péter a Facebook-oldalán. Az erzsébetvárosi polgármester hozzátette, elég volt abból, hogy a Fidesz mindenféle elszámolás nélkül milliárdokat vegyen el az erzsébetvárosiaktól.

A keddi bejegyzésben – amit elsőként a 444 vett észre – Niedermüller azt kérte, függesszék fel a szolidaritási hozzájárulás beszedését az új kormány megalakulásáig. „A szolidaritási hozzájárulás jelenlegi formájában egy, az önkormányzatokat sújtó fideszes büntetőadó, ami törvénysértően működik. Az új kormány nemhiába tett ígéretet arra, hogy ezzel kapcsolatban is változás lesz. Sajnálatosan azonban az újabb befizetés még a Tisza-kormány megalakulása előtt esedékes, ezért a leköszönő Orbán-kormánynak az utolsó intézkedései egyikeként fel kell függesztenie a szolidaritási hozzájárulás beszedését” – hangsúlyozta.

Posztját a polgármester azzal zárta, vasárnap a magyarok döntő többsége nemet mondott a Fideszre, így többek között az önkormányzatok ellehetetlenítésére is. Éppen ezért a szolidaritási hozzájárulás jövőjéről már az új kormánynak kell döntenie az önkormányzatokkal partnerségben.

Márki-Zay Péter pénteken jelentette be, hogy ők sem utaltak az Orbán-kormánynak szolidaritási adót, nehogy Tiborcz Istvánhoz kerüljön Hódmezóvásárhely 263 millió forintja. De korábban Nagykanizsa, Szentes és Szolnok is hasonlóan döntött. Mint megírtuk, Karácsony Gergely főpolgármester halasztást kért a szolidaritási hozzájárulás soron következő 37,1 milliárd forintos részletének befizetésére a Magyar Államkincstár elnökétől, Demkó-Szekeres Zsolttól, akit egyébként Magyar Péterrel egyetértve ő is menesztene.