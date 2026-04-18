Vidnyánszky Attila szerint ők ellenszélben dolgoztak

2026-04-18 08:46:00 CEST

2028 nyaráig tart a mandátumom, nagyon szeretném végigcsinálni – mondta az ATV műsorában.

– A színészeimnek nem mondtam meg, hogy mely produkcióban fognak játszani, pontosan azért, hogy ne hozzam kellemetlen helyzetbe őket is, meg magamat is, hogyha esetleg – hisz folyamatos az üzengetés – születik egy döntés arról, hogy esetleg nem folytathatom – jelentette ki Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

Sokan üzennek, folyamatosan, csúnya dolgokat – közölte, és megjegyezte, a Fidesz kormányra jutása után Alföldi Róbert még három évig igazgató maradhatott. – Nekem 2028 nyaráig tart a mandátumom, de nagyon szeretném végigcsinálni – fogalmazott.

Vidnyánszky Attila az interjúban arról is beszélt, szerinte

a Színház és Filmművészeti Egyetemet máshogy is át lehetett volna alakítani, de „nem volt fogadókészség a másik oldalon annak kapcsán, hogy dolgozzunk együtt”. Úgy véli, nagyon komoly eredményeket értek el.

ellenszélben dolgoznak, így érték el az eredményeiket, és nem igaz, hogy nincs néző, hiszen tele van a Nemzeti, huszonhárom országban járt a társulat. Ez egy remek társulat, nagyon progresszív előadásokkal, ennek ellenére folyamatos támadásnak van kitéve.

ez egy szabad hely, nem kapott direktívát senki, hogy kire kell szavaznia, és most is jó hangulat, derű uralkodik a színházban.

Mint arról mi is beszámoltunk, kedden, az országgyűlési választás után rendkívüli társulati ülést hívott össze Vidnyánszky Attila. Lapunk megkeresésére a Nemzeti Színház vezérigazgatója többek között közölte, az ülés egy általános helyzetértékelést szolgált. „A jövőre vonatkozóan nem hangzott el konkrét információ, mivel jelenleg nem áll rendelkezésre hivatalos kormányzati iránymutatás, így döntés sem született” – fogalmazott. Hozzátette, „a következő évad meghirdetésével egyelőre várunk. Az elmúlt időszak sajtómegjelenései is foglalkoztak esetleges személyi változásokkal; ilyen helyzetben nem kívánjuk a leendő vezetőt előre meghatározott döntési keretek közé helyezni.”

Nagy Ervin a HVG-nek azt nyilatkozta, „mi nem a Fidesz színvonalán cserélgetünk majd embereket, de aki annyi bűnt követett el a magyar színházi élet ellen, mint Vidnyánszky Attila, annak nyilván nem sok keresnivalója van a magyar kulturális döntéshozatalban”.

A színművész a Fejér megye 4. számú egyéni választókerületéből jutott parlamenti mandátumhoz, a Tisza-kormány lehetséges kulturális minisztereként rebesgetik a nevét. Ennek kapcsán úgy fogalmazott: dísznek nem akar sehova ülni, de fontos szerepet játszana a magyar kulturális életnek az európai kapcsolatokhoz, forrásokhoz való visszatérésében, és főleg a „kultúrbéke” megteremtésében. Nagy Ervin szerint a leendő kulturális vezetésnek mentesíteni kell a politikától a szakmai döntéshozatalt, fel kell élesztenie és szigorúan ellenőriznie azokat a támogatásokat – például a tao-támogatásokat –, amiket megszüntettek, teret kell adni a fiataloknak a színházakban. Ígérete szerint a múzeumokat, közgyűjteményeket nem fogják politikai ötletek alapján „hurcibálni”.