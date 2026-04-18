Iráni házelnök: Teherán újra lezárhatja a Hormuzi-szorost, ha folytatódik a blokád

Irán;blokád;Egyesült Államok;Hormuzi-szoros;

2026-04-18 11:00:00 CEST

Irán ismét lezárhatja a Hormuzi-szorost, ha folytatódik az iráni kikötők amerikai blokádja – figyelmeztetett szombaton Mohammed Bákir Kalibaf, az iráni parlament elnöke.

A házelnök az X-en közzétett üzenetében hozzátette, hogy jelenleg csak kijelölt útvonalon, az iráni hatóságok engedélyével lehet áthaladni a szoroson.

– Arról, hogy a szoros nyitva van-e vagy zárva, valamint a rá vonatkozó szabályokról a helyszínen döntenek, nem a közösségi médiában

– tette hozzá.

Eszmáil Bagaei iráni külügyi szóvivő szintén bírálta az amerikai blokádot, amely szerinte a Teherán és Washington közötti tűzszünet megsértését jelenti. Donald Trump amerikai elnök nem sokkal korábban a Truth Social közösségi médiában tett bejegyzésében tudatta, hogy egyelőre nem oldja fel az iráni kikötők elleni blokádot.