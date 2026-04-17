Donald Trump bejelentette, Irán megnyitja a Hormuzi-szorost

Irán;blokád;NATO;Egyesült Államok;Donald Trump;Hormuzi-szoros;

2026-04-17 17:22:00 CEST

Az amerikai elnök közölte azt is, hogy Irán amerikai segítséggel eltávolította, illetve eltávolítja a tengeri aknákat.

Irán megnyitja a Hormuzi-szorost – jelentette be Donald Trump pénteken. Az amerikai elnök saját közösségi oldalán, a Truth Socialön rövid bejegyzésében az iráni bejelentésre hivatkozva azt írta, hogy a Hormuzi-szoros „teljes mértékben nyitva és készen áll az áthajózásra”.

Az elnök egy további bejegyzésében ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó amerikai katonai blokád továbbra is érvényben marad, és egészen addig tart, amíg az Egyesült Államok teljes megállapodást nem köt Iránnal. Megjegyezte, hogy a folyamat nagyon gyorsan haladhat, mert a megállapodás tartalmának legtöbb pontjáról már egyezség született.

Az amerikai elnök csütörtökön Washingtonban újságírók előtt arra utalt, hogy a személyes részvétellel zajló béketárgyalások akár már a hétvégén folytatódhatnak az amerikai és az iráni vezetés között a pakisztáni fővárosban. Trump azt is kilátásba helyezte, hogy egy békemegállapodás aláírására akár ő maga is kész elutazni Iszlámábádba, ha a konfliktus formális lezárása ott történne meg.

Irán amerikai segítséggel eltávolítja a tengeri aknákat a Hormuzi-szorosból

Donald Trump szerint Irán amerikai segítséggel eltávolította, illetve eltávolítja a tengeri aknákat a Hormuzi-szorosból. Az amerikai elnök ezt pénteken közölte, nem sokkal azután, hogy bejelentette a hajózási útvonal megnyitását.

Az elnök a közösségi oldalán megjelent több bejegyzésben a fejleményekre reagálva azt írta, hogy a NATO részéről nemrég kapott egy megkeresést, amelyben segítséget ajánlottak. „Most, hogy a Hormuzi-szorossal kapcsolatos helyzet lezárult, kaptam egy hívást a NATO-tól azzal a kérdéssel, hogy szükségünk lenne-e segítségre. Közöltem velük, hogy maradjanak távol, leszámítva azt, ha hajóikat kőolajjal akarják feltölteni” – fogalmazott Trump, hozzátéve, hogy amikor szükség lett volna rájuk, „hasznavehetetlenek” voltak, „papírtigrisnek” nevezte a katonai szövetséget.

Egy másik bejegyzésében köszönetet mondott Szaúd-Arábiának, az Egyesült Arab Emírségeknek és Katarnak a segítségért. Trump arra is utalt, hogy az Egyesült Államok meg fogja kapni Irántól az ott tárolt magasan dúsított uránkészletet. Hozzátette, hogy az iráni megállapodás nem kapcsolódik a Libanonnal zajló békefolyamathoz.

„Az Egyesült Államok külön együttműködik Libanonnal, hogy megfelelő módon kezelje a Hezbollah által jelentett helyzetet” – fogalmazott. Az elnök egyben azt is közölte, hogy az Egyesült Államok „megtiltotta” Izrael számára a további bombatámadásokat Libanon ellen.