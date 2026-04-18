Dpnald Trump amerikai elnök a Phoenix-ből Washingtonba tartó elnöki különgépen 2026. április 17-én

Donald Trump: Véget érhet a tűzszünet, ha szerdáig nem lesz hosszú távú megállapodás Iránnal

Azonban az amerikai elnök arról számolt be, úgy tűnik, a dolgok jelenleg jól haladnak a Közel-Keleten.

Donald Trump amerikai elnök pénteken közölte, véget vet az Iránnal kötött tűzszünetnek, amennyiben szerdáig nem születik hosszú távú megállapodás az Egyesült Államok és Irán között.

Trump az Arizona állambeli Phoenix-ből Washingtonba tartó elnöki különgépen (Air Force One) azt mondta, lehetséges, hogy a tűzszüneti megállapodást nem hosszabbítja meg, azonban az iráni kikötők elleni blokádot sem oldja fel.

– Úgyhogy akkor lesz a blokád, és sajnos ismét bombáznunk is kell 

– jelentette ki.

Ugyanakkor tudatta, hogy kevesebb, mint fél órája „elég jó hírek érkeztek Iránból”. Hozzátette, „úgy tűnik, a dolgok jól haladnak a Közel-Keleten Irán tekintetében”.

– Majd hallanak róla. Azt gondolom, valaminek történnie kell (...) Meglátjuk, mi történik, de azt hiszem, történni fog

– fogalmazott.

Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében egyúttal azt is közölte, Hszi Csin-ping kínai államfő örömét fejezte ki a Hormuzi-szorossal kapcsolatos fejlemények ügyében. Hozzátette, várja a megbeszéléseket a kínai vezetővel. – Találkozónk Kínában különleges lesz és talán történelmi is – jelentette ki Donald Trump.

