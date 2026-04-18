Nagy Feró szerint Orbán Viktor a legokosabb közöttük, gyogyónak nevezte a Tisza Pártnak azt a képviselőjét, aki legyőzte Rétvári Bencét

2026-04-18 15:37:00 CEST

A Beatrice frontembere szerint nem ártana megújulnia a Fidesznek és kitalálni, miben hibáztak, de úgy látja, hogy a politikai közösségükben Orbán Viktor a legokosabb.

„A demokrácia győzött, amire annyira hivatkoznak általában a baloldalon. (…) Akik eddig azt mondták, hogy Orbán Viktor egy antidemokratikus államot épít, azok menjenek, és kérjenek bocsánatot. Ezek soha nem fognak semmiért” – jelentette ki Nagy Feró a Gulyáságyú Médiának arra a kérdésre, hogy szerinte mi történt április 12-én.

A Pesti Srácok által a Vértanúk terére szervezett gyűlésen a lap a választási eredményekről kérdezte a jelenlévőket, köztük több ismert fideszest. „Most ha jól belegondolok, közöttünk a legokosabb az Orbán Viktor. (…) Mi nem láttuk előre, maradjunk ebben. Hogy elképzelhető egy olyan választói akarat, amelyik azt mondja, hogy mindegy, hogy ki, csak ő ne…” – fogalmazott a Beatrice frontembere.

Arra a kérdésre, hogy maradjon-e Orbán Viktor a Fidesz vezetője, vagy egy teljesen új csapatra lenne szükség, Nagy Feró azt válaszolta: „Ezt bízzuk azért rá a főnökökre. Én úgy gondolom, hogy ő nagyon kell nekünk. Ki kell találni azt, hogy az emberek megértsék. De lehet, hogy ez a négy év, ami most következik, ez kell is az embereknek, hogy megértsék: nemcsak ők tévedhetnek, hanem például én is. Szerintem maradjon minden a helyén, ahogy van.”

A Kossuth-díjas zenész hozzátette: „Nem ártana megújulni, kitalálni, hogy mi volt a hiba. Én sem találom, hogy miben hibáztunk. Ennek ellenére nem vagyok szomorú. Valószínűleg egy olyan világ következik most, ami gazdaságilag nagyon nagy gondokat fog okozni – okozott volna az Orbán Viktornak is. Most kíváncsi vagyok, hogy ők hogy oldják ezt meg, iszonyú nagy szakemberhiánnyal. Mert azért nincsen olyan, hogy a Rétvári Bencet elveri egy gyogyó.” Bár a nevét nem mondta ki, Nagy Feró ezzel a váci választókerületben induló tiszás politikusra, Szimon Renátára utalt, aki a vasárnapi választáson simán legyőzte egyéniben a leköszönő államtitkárt.