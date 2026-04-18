Független Előadó-művészeti Szövetség: Vidnyánszky Attilának mennie kell

2026-04-18 16:57:00 CEST

A szervezet azután szólalt fel, hogy a Nemzeti Színház igazgatója egy interjúban arról beszélt, ő és társai végig ellenszélben dolgoztak.

„Vidnyánszky Attilának mennie kell” – közleményben szólalt fel a Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) a Nemzeti Színház igazgatójának legutóbbi megszólalására reagálva.

A szervezet szerint Vidnyánszky Attila az ATV-nek adott pénteki interjújában „félrevezetően és politikailag túlfűtötten” beszélt a magyarországi kulturális viszonyokról. Azt hangoztatta, hogy a Nemzeti Színház működését végig „ellenszél” kísérte, és azt is állította, hogy azok az erők munkálkodnak ellene, akik 1965-ben felrobbantották a Nemzeti Színházat, illetve átadták a stafétabotot a mostaniaknak. „Nekem 2028 nyaráig tart a mandátumom, nagyon szeretném végigcsinálni” – mondta a jövőbeli terveiről.

A Telex szerint a FESZ közleményében határozottan visszautasítja az igazgató narratíváját. „Alaptalan és elfogadhatatlan az az állítás, amely szerint »ugyanazok az erők« működnek ma is, mint amelyek a régi Nemzeti Színház lebontásához vezettek, vagy hogy a mai kulturális viták Marx és Engels gondolataiból vezethetők le.

Ezek a politikailag túlfűtött állítások történelmileg leegyszerűsítők, és inkább szolgálja a megosztást, mint a valós párbeszédet. A mai független kulturális szereplők, alkotók és kritikusok nem valamiféle múltból örökölt ideológiai összeesküvés képviselői.

Saját szakmai és erkölcsi álláspontjukat fogalmazzák meg újra és újra” – írták. A közlemény hangsúlyozza: a Nemzeti Színház kiemelten támogatott állami intézmény, ezért nehezen értelmezhető az ellenszél kifejezés használata. „A szakmai és társadalmi kritika viszont nem elnyomás, ez a közélet természetes része – különösen egy közpénzből fenntartott intézmény esetében” – fogalmaztak. Hozzátették: „A független társulatok döntő többsége évek óta alulfinanszírozott, működésük sokszor pályázati bizonytalanságtól, kiszámíthatatlan támogatási rendszertől és folyamatos egzisztenciális kockázattól függ. A rendelkezésre álló támogatási adatok rendre azt mutatják, hogy az intézményesített, állami hátszéllel működő struktúrák jóval nagyobb és stabilabb forrásokhoz jutnak.”

A szervezet elfogadhatatlannak tartja, hogy az állami támogatásokat egyetlen ideológiai irány – például a „nemzeti keresztény gondolat” – mentén osztogassák, szerintük az állam feladata a kulturális sokszínűség biztosítása. „Itt az ideje annak, hogy Vidnyánszky Attila befejezze a félrevezetést, a szakma tudatos és szándékos megosztását, és ezek helyett végre a valódi szakmai párbeszéd és egymás kölcsönös tisztelete szervezzék a munkánkat” – összegezték, hozzátéve: „Ha minderre a színházigazgató nem képes, akkor méltósággal félre kell állnia.”

Mint arról mi is beszámoltunk, kedden, az országgyűlési választás után rendkívüli társulati ülést hívott össze Vidnyánszky Attila. Lapunk megkeresésére a Nemzeti Színház vezérigazgatója többek között közölte, az ülés egy általános helyzetértékelést szolgált. „A jövőre vonatkozóan nem hangzott el konkrét információ, mivel jelenleg nem áll rendelkezésre hivatalos kormányzati iránymutatás, így döntés sem született” – fogalmazott. A minap egyébként Fejér megye 4. számú egyéni választókerületéből parlamenti mandátumhoz jutó Nagy Ervin színművész is arról beszélt, „aki annyi bűnt követett el a magyar színházi élet ellen, mint Vidnyánszky Attila, annak nyilván nem sok keresnivalója van a magyar kulturális döntéshozatalban”.