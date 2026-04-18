MSZP: Tartsatok velünk az újjáépítésben

2026-04-18 19:15:00 CEST

Noha a 2026-os országgyűlési választáson már nem is indultak, a támogatottsága már egy jó ideje mérhetetlen, Komjáthi Imre pártelnök szerint a szocialistákban van még potenciál.

„Az MSZP közössége megmutatta az erejét: az egymilliós eléréseket is produkáló üzeneteink és a politikai túlélésünk igazolta, hogy a valódi baloldali gondolatra nagyobb szükség van, mint valaha. De ne tévedjünk: a bizalmat nem visszakaptuk, hanem esélyt kaptunk arra, hogy újra megdolgozzunk érte” – közölte Komjáthi Imre szombaton.

Az MSZP elnöke a párt Facebook-oldalán közzétett posztjában arról ír, hogy a munka neheze most kezdődik, és ehhez fegyelemre, alázatra és egységre van szükség. Komjáthi szerint közösségük elsöprő többsége az építkezés mellett döntött, ezért nem hagyhatják, „hogy bármilyen elterelő szándék megakassza ezt a lendületet”.

„Aki az elmúlt 16 év nehéz csatáiban nem tette le a névjegyét az asztalra, annak most el kell fogadnia: az irányt a közös munka és a felmutatott eredmények határozzák meg. Négy évünk van az alapozásra” – folytatta a pártelnök, aki azt ígéri, hogy nem a bársonyszékekből, hanem a választók között, az utcákon és a kisközösségekben fogják újjáépíteni a hitelességüket.

„Egy olyan országot akarunk, ahol a jobb- és a baloldal nem ellenségei egymásnak, hanem egymást kiegészítő erői a nemzet felemelésének. Ahol a pedagógus, az ápoló és a szociális dolgozó nemcsak a túlélésért küzd, hanem megbecsült oszlopa a társadalomnak. Az áradás elmosott sok mindent, de a mi alapjaink stabilak maradtak. Kérlek benneteket, kísérjétek figyelemmel ezt az utat, és tartsatok velünk az újjáépítésben” – zárta szavait Komjáthi.