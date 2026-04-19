Még három hetük van a pártoknak a választási plakátjaik eltüntetésére a közterületekről

2026-04-19 08:49:00 CEST

Még valamivel több mint három hetük van a parlamenti választáson induló jelölteknek és pártoknak arra, hogy eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat.

Egy héttel a választás után az ország nagyon sok pontján láthatók még hirdetőtáblákra, hirdetőoszlopokra, villanyoszlopokra kihelyezett választási plakátok.

A választási eljárási törvény szerint a szavazás napjához képest egy hónapon belül, tehát május 12-ig kell eltüntetni e plakátokat. A jogszabály szerint a plakátot annak kell eltávolítania, aki azt elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték.

Az önkormányzatok a határidő lejártát követően maguk is eltávolíthatják a plakátokat, a költségeket pedig kiszámlázhatják.

A legtöbb önkormányzat a választási időszakra hirdetőtáblákhoz hasonló kampányoszlopokat helyezett ki a közterületekre; a jelöltek és a pártok ezekre ingyenesen ragaszthatták fel plakátjaikat, szóróanyagaikat. Az önkormányzatok így próbálták megelőzni a vadkampányolást, vagyis azt, hogy a pártok aktivistái a plakátokat házfalakra, villanyoszlopokra, aluljárók falára vagy hidakra ragasszák fel.

A kétharmados Tisza-győzelemmel záruló választás után a plakátjait a Vinteden árulni is kezdték – egy kiváló állapotban lévő MagyarPéter–Radnai Márk ára 50 ezer forint –, de az eufóriára jellemző az is, hogy sokan sorban álltak dedikáltatni a plakátjukat a győztes parlamenti képviselőkkel.