Eltávolítják a választási plakátokat a budapesti hidakról

plakátok;hidak;parlamenti választás;

2026-04-01 14:19:00 CEST

A szerkezeti elemeikre ugyanis semmilyen idegen tárgy nem helyezhető el.

A Budapest Közút a fővárosi tulajdonú hidak és műtárgyak üzemeltetőjeként arra kéri a választási kampányban résztvevő szervezeteket, hogy a budapesti hidak szerkezeti elemeire ne helyezzenek ki választási plakátokat. Amennyiben mégis ezt teszik, azt a társaság előzetes értesítés nélkül eltávolítja, és a hulladékgazdálkodás rendje szerint kezeli tovább.

A Budapest Közút az erről szóló, lapunkhoz is eljuttatott közleményében kiemeli, Budapest területén belül a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a Budapest Közút Zrt. végzi a fővárosi tulajdonú hidak és műtárgyak kezelői és üzemeltetési feladatait, akárcsak az operatív forgalomtechnikai és közútkezelői feladatokat. Ez utóbbi kapcsán, a választási plakátok kihelyezésekor ügyelni kell arra, hogy ezek az eszközök a jelzőtáblák, jelzőlámpák és a közlekedés résztvevőinek észlelhetőségét ne akadályozzák.

A társaság hangsúlyozza, tudomásul veszi, hogy kampányidőszakban jelölő szervezetek és jelöltek a közterületen – a köztulajdonban álló vagyontárgyak állagát nem sértve – a hatályos jogszabályi felhatalmazás alapján külön előzetes engedélyeztetés nélkül jelölteket vagy pártokat népszerűsítő választási plakátokat helyeznek el.

A hidak esetében ugyanakkor általános szabály, hogy azok bármelyik szerkezeti elemére (főtartó kábel, pályatartó kábelek, pilonok, korlátok) semmilyen idegen tárgy – ide értve a plakátokat is – nem helyezhető el, és ez érvényes az összes, a Budapest Közút kezelésébe tartozó hídra.

Amennyiben valaki választási plakátot akar kitenni a hidakon a közvilágítási oszlopokra, azok üzemeltetőjéhez, a BKM Nonprofit Zrt.-hez kell fordulni, mely a választási eljárásról szóló törvény alapján továbbítja azt az oszlop tulajdonosa részére.