Farkas Örs a parlamentben – korábbi felvétel

Az eddig a Fideszt segítő győzteskompenzációval utolsóként Rogán Antal titkosszolgálatokért felelős államtitkára bukta a parlamenti mandátumát

Visszaütött a ciklusokon át az eddigi Fideszt segítő választási rendszer, a Tisza Párt halászta el a feltehetően utolsó ilyen parlamenti mandátumot.

Rogán Antal  vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokért felelős Farkas Örs lett a kárvallottja annak, hogy a győzteskompenzáció révén az utolsó pillanatban a Tisza Párt szerzett még egy parlamenti mandátumot – írja a 24. Mint megírtuk, a 2026-os parlamenti választáson a Tisza úgy szerezte meg a 141. mandátumát, hogy ahhoz nem kellett újabb egyéni választókerületben fordítania.

Farkas Örs kiesése elég ironikus, a polgári titkosszolgálatokért felelős államtitkárként ugyanis hozzá tartozott az az Alkotmányvédelmi Hivatal, amely a kampányban megpróbált rászállni a Tisza Párt informatikusaira. Ezt a Direkt36 illetve azt később a nyilvánosság el álló Szabó Bence volt rendőr százados leplezte le, a VSquare szerint az ukrán pénzszállítók elleni félresikerült akció mögött is Farkas Örs állt. Ha ezek az ügyek miatt indul büntetőeljárás, Farkas Örsöt már nem védi majd a mentelmi jog.

