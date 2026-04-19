Tóth József: Az önkormányzatokat a helyükre kell tenni, a XIII. kerület visszakéri a Margitszigetet

2026-04-19 11:48:00 CEST

A polgármester, aki csaknem 32 éve áll az egyik legnagyobb lélekszámú fővárosi kerület élén, azt szeretné, hogy az ország új vezető külön kezeljék Budapestet.

A törvényalkotás szintjén fontos kérdés az önkormányzatok helyzete. Nem tartható az az állapot, hogy távolodunk az Európai Önkormányzati Chartától, és az önkormányzatokra végrehajtó szerepet osztanak úgy, hogy feladatokat kapnak, de forrásokat nem. Az önkormányzatokat a helyükre kell tenni, ez a hatalmi ágak és az ellensúlyok rendszerének egyik alapvető kérdése – jelentette ki Tóth József, a XIII. kerület polgármestere a TV13 műsorában, amelyben értékelte az az április 12-i országgyűlési választást.

A helyi hírportál Facebook-posztja szerint a polgármester köszönetet mondott az itt élőknek, hogy a demokrácia legfontosabb pillanatában kinyilvánították a politikai akaratukat. – A XIII. kerületben az országos átlagnál magasabb, több mint 81 százalékos részvétel volt, ami különösen erős legitimációt ad a megalakuló Országgyűlésnek és az országgyűlési képviselőknek – tette hozzá, megoldásra váró konkrét ügyeket is említve. A hogy fogalmazott, ilyen a Margitsziget státuszának helyreállítása, vagy akár a Népsziget tulajdonviszonyainak tisztázása, vagy a Honvédkórház fejlesztésének átgondolása.

– Át kell tekinteni az idei költségvetést, és a költségvetés keretében meg kell nézni, milyen intézkedésekre van szükség. Ennek része az önkormányzatok ügye is, ide tartoznak az egészségügy, az oktatás és a szociális terület kérdései is – ezek mind közvetlenül hatnak az önkormányzatok működésére és az emberek mindennapjaira. Ugyanígy fontos a közbiztonság kérdése is. Régóta képviselem azt az álláspontot, hogy Budapestet külön kell kezelni, mert sajátos feladatai és mutatói vannak, mégis ma egységesen kezelik az ország többi részével – szögezte le Tóth József, aki 1994 októbere óta polgármestere a főváros XIII. kerületének.