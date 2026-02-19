Tóth József nem ment neki Botka Lászlónak

Reális és az igazságot tükrözi az MSZP központi közleménye az OVB-n történtekről - mondta lapunknak Tóth József. Az angyalföldi polgármester kijelentette: minden más kitaláció és hazugság. "Botka Lászlót és a programját támogatom" - fogalmazott, majd rövidre zárta a beszélgetést, mondván: dolgozni kell, dolgozni szeret, nem mással foglalkozni. A fővárosi XIII. kerület szocialista polgármestere nemcsak egyik legnagyobb sikerpolitikusa az MSZP-nek, hanem Botka László őt kérte fel arra is, hogy tegyen javaslatot a párt 2018-as budapesti egyéni választókerületi képviselőjelöltjeinek névsorára.