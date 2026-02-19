Emellett vizsgálják a jogi hátterét annak, hogyan lehet sétányt elnevezni róla a Szent István park Hollán Ernő utca és Pozsonyi út közötti részén.
A döntést hónapokon át tartó tárgyalássorozat előzte meg.
Így már tényleg bármi megtörténhet – mondja Tóth József polgármester, aki 1994 óta vezeti a XIII. kerületet.
Körülbelül 800 családot sokkoltak két budapesti kerületben.
Próbálják ellensúlyozni a megugrott költségeket, de egyelőre kérdéses, hogy megfelel-e a rendelkezés a jogszabályoknak.
Alighanem kormányoldalon nem fognak belenyugodni az elnevezésbe.
Energiatakarékos, úgynevezett passzívházban 35 helyi bérlakást adtak át, amiből itt az elmúlt húsz évben csaknem 670 épült.
A pénzügyi lehetőséggel visszaadhatnák polgáraiknak a kényszerűségből lecsökkentett helyi támogatásokat - állítja Polgár vezetője.
A XIII. kerületi polgármester a túlzott forgalom miatt döntött így, további két park szintén zárva marad.
Nemény András szombathelyi szocialista polgármestert választotta elnökéül a Baloldali Önkormányzati Közösség (BÖK) - jelentette be Tóth Bertalan, az MSZP pártelnöke pénteki sajtótájékoztatóján.
A XIII. kerületben korábban, a mélyponton 620 gyermek született évente, az elmúlt tíz évben viszont már 1000 és 1200 közötti – mondta Tóth József, a kerület ellenzéki polgármesterjelöltje.
Harrach Péter fia olyan megjegyzést tett a szocialista polgármesterre, amitől a főpolgármester zsebében is kinyílt a bicska: közleményben védte meg a kerület vezetőjét.
Szinte az egész országot maga alá gyűrte a Fidesz, de akadnak községek és városok, ahol a demokratikus ellenzék irányít. Vajon miként boldogulhat egy NER-en kívüli polgármester és települése? Sorozatunk közvetkező állomása a főváros XIII. kerülete.
Megvan a lehetőség Budapest megnyerésére – állítja a XIII. kerület szocialista polgármestere, ám a párt- és szövetségkötési ügyeket intim dolognak tartja, ezért inkább a kerület új egészségügyi szolgáltatásával, azaz a munkával foglalkozik. Az ugyanakkor szavaiból világossá válhat: egy, az állampolgároknak fontos beruházás nyomán is szembetűnő, hogy kormányzati ellenszélben nehéz érvényesülni egy önkormányzatnak.
Reális és az igazságot tükrözi az MSZP központi közleménye az OVB-n történtekről - mondta lapunknak Tóth József. Az angyalföldi polgármester kijelentette: minden más kitaláció és hazugság. "Botka Lászlót és a programját támogatom" - fogalmazott, majd rövidre zárta a beszélgetést, mondván: dolgozni kell, dolgozni szeret, nem mással foglalkozni. A fővárosi XIII. kerület szocialista polgármestere nemcsak egyik legnagyobb sikerpolitikusa az MSZP-nek, hanem Botka László őt kérte fel arra is, hogy tegyen javaslatot a párt 2018-as budapesti egyéni választókerületi képviselőjelöltjeinek névsorára.
„A párt döntéseinek megfelelően halad a felkészülés a kampányra, ezen dolgozunk az országos vezetéssel, Botka László miniszterelnök-jelölttel és az általa e munka segítésére felkért Tóth József XIII. kerületi polgármesterrel” - jelentette ki a Népszavának Kunhalmi Ágnes. A szocialisták budapesti elnöke azt követően nyilatkozott lapunknak, hogy a párt budapesti elnöksége, az országos vezetés korábbi döntésének és az alapszabályban foglaltaknak megfelelően, javaslatot tett a Budapesti Választási Bizottság felállítására. A testület elnöke az alapszabály értelmében az MSZP budapesti elnöke.
Tóth József, az MSZP budapesti sikerpolgármestere irányítja majd a szocialista párt fővárosi választási felkészülését.
Az MSZP országos választási bizottsága (ovb) úgy döntött keddi ülésén, hogy Tóth Józsefet, az MSZP XIII. kerületi polgármesterét bízza meg a budapesti választási felkészüléssel - közölte az ellenzéki párt.
Az MSZP miniszterelnök-jelöltje azt javasolja, hogy a szocialisták legsikeresebb fővárosi polgármestere, Tóth József (XIII. kerület) koordinálja az MSZP budapesti választási felkészülését.
Eddig nem rúgtak ki tanárokat a szakképzési átalakítások miatt, és a sokak által az idei tanévre jósolt káoszt sem érzékeli a szakgimnáziumokban és a szakközépiskolákban Tóth József. Ennek ellenére a Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet elnöke korántsem látja rózsásnak a helyzetet. A Pedagógusok Sztrájkbizottságának egyik tagja a kompetenciafejlesztés leépítéséről, a duális képzésben résztvevő diákok kihasználásáról, az alapítványi szakképzők kivéreztetéséről is beszélt lapunknak.
A 13. kerületi önkormányzat képviselő-testülete köszöntötte a városrész riói olimpián sikeresen szereplő klubjait és sportolóit, egyúttal Tóth József polgármester átadta a kerület 12 millió, illetve 8 millió forintos támogatását a Vasas SC-nek és a Budapesti Honvéd SE-nek.
Fél városligetnyi facsemetét ültetnek az elkövetkező egy évben a XIII. kerületben. Tegnap Tóth József szocialista polgármester Gáspár Lalita junior egyéni és felnőtt csapat Európa bajnokkal, az Angyalföldi Polgári Lövész Egylet sportlövőjével és Szoboszlai Dominikkal, a Teleki Pál földrajz verseny kerületi I. helyezettjével az "Ifjúság Fáját" ültette el a Visegrádi utcában.
Új másodfokú eljárást rendelt el Tóth József, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés volt szocialista alelnöke, Polgár DK-s polgármestere büntetőügyében a Debreceni Ítélőtábla szerdán.
Felavatták Radnóti Miklós költő, a kerület egykori lakója egész alakos szobrát Budapesten, a XIII. kerületben a Pozsonyi út–Radnóti Miklós utca sarkán. Tóth József polgármester az ünnepi köszöntőjét követően a kerülethez „ezer” szállal kötődő költő munkásságát Baranyi Ferenc Kossuth-díjas költő, a XIII. kerület díszpolgára méltatta, megemlékezve a szobor alkotójáról Janzer Frigyes Munkácsy-díjas szobrászról is. A képre kattintva galéria nyílik!
Emlékezni kell a holokauszt áldozataira és az embermentőkre, ugyanakkor emlékeztetni is kell, hogy ne ismétlődhessenek meg a hetven évvel ezelőtt történtek - mondta Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára pénteken Budapesten, az egykori nemzetközi gettóra emlékeztető feketegránit táblák újlipótvárosi avatóünnepségén.
A történelmet nem lehet "mosodába vinni". Erre figyelmeztetett szerdán Tóth József, a XIII. kerület szocialista polgármestere, amikor Újlipótváros és Angyalföld önálló közigazgatási egységgé válásának 77. évfordulója alkalmából díszpolgárrá avatta Kéri László politológust és Réz Pál irodalomtörténészt. A képre kattintva galéria nyílik!
"Radnótiné belépett a szobába és rátette a kávét egy régi, értékes kéziratra, amelyet éppen vizsgálgattam. Megrökönyödésemre könnyedén válaszolt: ez csak papír" – emlékezett vissza egy találkozásukra Tóth József.