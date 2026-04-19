Magyarországnak járnak az uniós ezermilliárdok – közölte Magyar Péter ezt az ide érkező uniós küldöttséggel, aztán ismertette a Tisza-kormány vállalásait

2026-04-19 13:29:00 CEST

A leendő miniszterelnök a korrupcióellenes intézkedések maradéktalan végrehajtását, az Európai Ügyészséghez való csatlakozásunkat, az igazságszolgáltatás, a sajtó és a felsőoktatás szabadságának, függetlenségének visszaállítását említette.

Az utóbbi két napban magas szintű tárgyalásokat folytattunk az Európai Bizottság hazánkba látogató vezetőivel. Az egyeztetésen világossá tettem, hogy a Tisza-kormány soha nem látott felhatalmazással és egyben felelősséggel kezdi meg a munkáját. Elmondtam, hogy a magyarok döntése egy óriási lehetőség mind Magyarország, mind Európa számára – írta vasárnapi Facebook-posztjában Magyar Péter. A leendő miniszterelnök a Tisza Párt vezetőjeként fogadta a Budapestre érkező uniós delegációt.

A tárgyaláson rögzítettem, hogy Magyarországnak és a magyar embereknek járnak az uniós ezermilliárdok. Az uniós pénzek nélkül nem lehet beindítani a magyar gazdaságot. Az uniós forrás nem könyöradomány, hanem egy ellentételezés a magyarok által az Uniónak befizetett pénzekért és hazánk Európáért végzett munkájáért. A tárgyalások elején ismertettem partnereinkkel a TISZA Párt vállalásait a magyar emberek felé: a korrupcióellenes intézkedéseket, hazánk csatlakozását az Európai Ügyészséghez, az igazságszolgáltatás, a sajtó és a felsőoktatás szabadságának és függetlenségének visszaállítását – emelte ki az április 12-én nagyon erős kétharmados többséget szerzett párt elnöke.

Magyar Péter szerint a fenti vállalásokat kormányra kerülve maradéktalanul teljesíteni kívánják, ahogy azt az ígéretüket is, hogy a magyaroknak járó uniós forrásokat megszerzik. – A leendő magyar kormány részéről a legmagasabb szakmai szintű képviselettel folytatódtak a részletes, technikai egyeztetések. Ezek nagyon fontos tárgyalások voltak, egy komplex, ám sürgető folyamat első lépései. Egy dologban teljes az egyetértés: el kell indulnia a valódi munkának azért, hogy a magyar embereknek járó uniós források végre megérkezzenek Magyarországra. A leköszönő kormány hibáinak és bűneinek következményei nem tűnnek el egyik napról a másikra. De mi nem a kifogásokat, hanem a megoldásokat keresünk – szögezte le a kormányfői poszt várományosa.

Lapunk is írt arról múlt csütörtökön, hogy uniós delegáció érkezik a Tisza Párthoz Budapestre. Akkor Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője az Euronews kérdésére csütörtökön még nem árult el részleteket a tárgyalásokról, de hangsúlyozta, hogy az EU-nak és Magyarországnak is érdeke, hogy minél gyorsabban eredményeket érjenek el.