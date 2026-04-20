Fidesz;Orbán Viktor;Kiszelly Zoltán;Nagy Feró;Dopeman;parlamenti választás;

Nagy Feró Orbán Viktorral a miniszterelnök 2024. február 17-i évértékelőjén

Nagy Feró: Lefőtt a kávé, nekünk annyi

Szerinte eddig mindig bejött, amit Orbán Viktor mondott. Kivéve ez a választás. Ez nem jött be.

Nem tud elképzelni egy Orbán Viktor nélküli Fideszt– jelentette ki az ATV vasárnap esti híradójának adott nyilatkozatában Nagy Feró a Fidesz választási kudarcáról szóló kérdésre. A Beatrice énekesét úgy értékelt, jöhet olyan Fidesz, amelyet Lázár János, Szijjártó Péter vagy Semjén Zsolt vezet, ők is meg tudják oldani, de elveszne az illúzió, hogy Orbán Viktor a főnök. – Eddig ő mondta meg, hogy mi, hogy, merre, meddig, és amiket mondott, azok bejöttek. Kivéve ez a választás, ez nem jött be (…) Magyarázkodni nem kell. Lefőtt a kávé. Nekünk annyi – jelentette ki, hozzáfűzve, „gyűlöletkampány és -szavazás” történt az idén.

Körképében az ATV megszólaltatta Pityinger Lászlót, Orbán Viktor pártjának Dopeman néven ismert díszrapperét is, aki úgy nyilatkozott, „egyszerű trendváltásról” van szó, a Fidesz nem tudott divatos lenni. Őt – fűzhetjük hozzá – annyira megviselte a Tisza elöltje, Bódis Kriszta győzelme Budapest VIII. kerületében, hogy jelezte, visszaadja a józsefvárosi. díszpolgári címét. Ennek a szépséghibája csak az – írtuk meg elsőként –, hogy Pityinger László soha nem is kapta meg az elismerést. 

Nem ő vitte haza a pénzt, és azt sem érti, miért kellene fideszesnek lennie. A Fidesz eddigi parlamenti frakcióvezetője által szintén árulónak bélyegzett Wáberer György pedig büszke arra, hogy saját hatáskörben irtotta a korrupciót, ami nem tetszett a fideszeseknek.