Nagy Feró: Lefőtt a kávé, nekünk annyi

Nem tud elképzelni egy Orbán Viktor nélküli Fideszt– jelentette ki az ATV vasárnap esti híradójának adott nyilatkozatában Nagy Feró a Fidesz választási kudarcáról szóló kérdésre. A Beatrice énekesét úgy értékelt, jöhet olyan Fidesz, amelyet Lázár János, Szijjártó Péter vagy Semjén Zsolt vezet, ők is meg tudják oldani, de elveszne az illúzió, hogy Orbán Viktor a főnök. – Eddig ő mondta meg, hogy mi, hogy, merre, meddig, és amiket mondott, azok bejöttek. Kivéve ez a választás, ez nem jött be (…) Magyarázkodni nem kell. Lefőtt a kávé. Nekünk annyi – jelentette ki, hozzáfűzve, „gyűlöletkampány és -szavazás” történt az idén.
Körképében az ATV megszólaltatta Pityinger Lászlót, Orbán Viktor pártjának Dopeman néven ismert díszrapperét is, aki úgy nyilatkozott, „egyszerű trendváltásról” van szó, a Fidesz nem tudott divatos lenni. Őt – fűzhetjük hozzá – annyira megviselte a Tisza elöltje, Bódis Kriszta győzelme Budapest VIII. kerületében, hogy jelezte, visszaadja a józsefvárosi. díszpolgári címét. Ennek a szépséghibája csak az – írtuk meg elsőként –, hogy Pityinger László soha nem is kapta meg az elismerést.Bódis Kriszta győzött, szóval Dopeman inkább visszaadja azt a díszpolgári címet, amelyet minden jel szerint soha nem kapott meg