Bódis Kriszta győzött, szóval Dopeman inkább visszaadja azt a díszpolgári címet, amelyet minden jel szerint soha nem kapott meg

2026-04-18 23:16:00 CEST

Azt fájlalja, hogy a szeretett budapesti kerületéből Csipke Józsefvárost csináltak a parlamenti választáson.

„Ami a választás végeredményét illeti, egy dolog érint igazán érzékenyen, mégpedig az, hogy a szeretett drága nyolcadik kerületemből Csipke Józsefvárost csináltak a választópolgárok. Na meg hogy a first lady egy férfi. Ezért már tényleg old school vagyok. Visszaadom a díszpolgárságomat, baszd meg” – jelentette be egy szombati Facebook-posztban Pityinger László, hogy a Tisza Párt képviselőjelöltje, Bódis Kriszta választási győzelme miatt nem akar többé Budapest VIII. kerületének a díszpolgára lenni.

Pityinger László, alias Dopeman egy éve lett a Fidesz másik díszrappere a Curtis művésznéven futó Széki Attila mellett. Tagja az Orbán Viktor vezetésével működő Digitális Polgári Körnek, a belepésének nem volt akadálya, hogy korábban énekelt kiskorú lányok megerőszakolásáról és nők megveréséről is. Kiszólása, a „Csipke Józsefváros” nyilvánvaló célzás volt Bódis Krisztának az ÉS-ben megjelent 2006-os novellájára, a Csipke Józsikára, amiért a választási kampány alatt támadták is a Tisza Párt képviselőjelöltjét.

Ami a díszpolgárság visszaadását illeti, Pityinger László valószínűleg túlzott, legalábbis nincs nyoma annak, hogy valaha részesült volna a kitüntetésben, nem szerepel a neve a józsefvárosi díszpolgári cím tulajdonosainak a listáján, de még a híres józsefvárosiakén sem Pilinszky János költő és Piros Tibor Munkácsy-díjas grafikusművész, a Magyar Köztársaság hivatalos címerének tervezője után. A feltűnési viszketegség jele lehet, hogy korábban beszélt arról is, dolgozna Vlagyimir Putyinnak a magyarországi parlamenti választás befolyásolásáért.

Bódis Kriszta simán, a szavazatok 63,80 százalékával, 35 772 vokssal nyert a mindössze 29,42 százaléknyi szavazatot szerző fideszes Ferencz Orsolya előtt Budapest 2. számú egyéni választókerületében. Ellenfele a választási veresége után szinte azonnal turnéra indult a nem a Fidesz égisze alatt működő sajtóban a kritikus észrevételeivel Orbán Viktor pártjáról.