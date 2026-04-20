Kiderült, hogyan utasítgatott más minisztériumokat a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda a kampányban

2026-04-20 09:18:00 CEST

„Az MK-s üzenetek posztolása eddig sem volt opcionális, de most különösen nem az” – állt egy januári levélben.

„Én azokat a vonalakat vagy azokat a határvonalakat a kormányzat részéről mindig betartom, ami mondjuk a párt és a kormánypártok, meg a kormány között húzódik” – mondta Rogán Antal 2024. június 13-án, amikor interjút adott a 444-nek. A portál most azt írja, olyan levelezésekhez jutott hozzá, amelyekből kiderül, nemhogy a saját tárcájánál nem tartotta be ezeket a határvonalakat, hanem más minisztériumoknak is parancsba adta, hogy lépjék át ezeket.

A 444-hez az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettesének, Koncz Zsófiának adott utasítások jutottak el, de a portál tud arról, hogy más minisztériumoknak is hasonló parancsokat küldött a Rogán vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda.

A cikk szerint például egy márciusi levélben meghatározott témákat adtak meg Konczéknak. Arra figyeltek, hogy a pártüzenetek valamennyire az adott minisztérium profiljába illeszkedjenek. Rogánék többek között azt a Fidesz üzeneteivel megegyező utasítást adták Koncznak, posztoljon arról, hogy Magyar Péterék összejátszanak Zelenszkijjel, és tevékenységük üzemanyagválságot okozna. Az eredetileg a Miniszterelnöki Kabinetirodából érkezett levelet az Energiaügyi Minisztérium egy főosztályvezetője küldte át március 4-én délután a saját munkahelyi e-mailcíméről több minisztériumi dolgozó munkahelyi címére, köztük volt Koncz Zsófia is. Az ő stábjának majd egynapos átfutással, de sikerült összehoznia a posztot. Három bekezdés született ezzel a felütéssel: „Magyar Péter pártja Brüsszelben következetesen olyan döntéseket támogat, amelyek megszüntetnék Magyarország kedvező árú energiaellátását, ezzel veszélyeztetve a rezsicsökkentés eredményeit és a megfizethető üzemanyagárakat.” Majd a „kifejtés” végén a jelszószerű egymondatos üzenetek: „Nekik Ukrajna, nekünk Magyarország az első! A Fidesz a biztos választás.”

Egy másik korábbi esetben gyorsabb átfutással közvetítették az üzenetet. Ebben az esetben kevésbé volt kreatív a miniszterhelyettes, aki amúgy a tiszaújvárosi körzetben képviselőjelöltként is indult. Átmásolta és kicsit nyelvileg átrendezte a Rogán-féle által megadott üzenetet, végül pedig azt posztolta: „Januári rezsistopot vezetünk be! A januári többletfogyasztás költségét a családoktól a kormány átvállalja.”

Arról, hogy januárban már gőzerővel a Fidesz kampányát tolta a Miniszterelnöki Kabinetiroda, leginkább egy január 5-ei levél árulkodik. Ebben azt írják: „Az MK-s (miniszterelnöki kabinetirodás – a szerk.) üzenetek posztolása eddig sem volt opcionális, de most különösen nem az. Mára és holnapra intenzív posztolást kérnek, úgyhogy kérem szépen, minél többet tegyetek ki az alábbiakból.”

A 444 megjegyzi, Rogán Antal az említett interjúban arról is beszélt – önmagának ellentmondva –, hogy természetes, ha „egy parlamentáris demokráciában összeér egymással a pártfeladat, hiszen a pártok vezetőit választjuk meg politikusnak, és összeér egymással a kormányzati feladat”, valamint azt is természetesnek nevezte, hogy ha a Fidesz és a KDNP van kormányon, akkor a Fidesz és a KDNP pártüzenetei meg fognak egyezni a kormányzati döntésekkel és a kormányzati üzenetekkel. 2016-ban pedig úgy fogalmazott parlamenti meghallgatását követően, számára egy feladat van: győzelemre vezetni Orbán Viktort, hogy 2018 után is Orbán Viktornak hívják Magyarország miniszterelnökét.