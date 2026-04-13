Rogán Antal: Megbüntettek minket az emberek, tudomásul kell venni

Az Orbán-kormány Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztere jelezte, innentől kezdve a kormányzati felelősség nem az övék.

„Innentől kezdve a kormányzati felelősség az nem a miénk. Tudom, hogy megbüntettek minket az emberek, és azt gondolom, hogy ezt alázattal tudomásul kell venni, de a kormányzati felelősséget azt majd másoknak át kell adni” – válaszolta hétfőn a Karmelitánál, egy nappal a Fidesz veresége után Rogán Antal Szabó Bálint kérdésére.

Az egykori szegedi önkormányzati képviselő – aki botrányai mellett arról lett ismert, hogy trombitával szokott megjelenni a tüntetéseken, politikai rendezvényeket zavar meg – azt a kérdést tette fel az Orbán-kormány Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterének, hogy „konszolidálják-e” azt az állapotot, amit kialakítottak itt. Erre érkezett a fenti nyilatkozat, amely ebben a videóban tekinthető meg 00.30-tól:

Egy másik kormánypárti politiikus, Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő Szabó Bálint kérdésére, hogyan tovább, azt mondta, vesztettek már korábban is, ezt csak munkával lehet kijavítani vagy jobb eredményt elérni. 

Szavazatvásárlásról szó sem volt, egy elég ártalmatlan vízszámlát rejtő boríték átadása fajult el Babócsán. 