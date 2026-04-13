Rogán Antal: Megbüntettek minket az emberek, tudomásul kell venni

2026-04-13 19:06:00 CEST

Az Orbán-kormány Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztere jelezte, innentől kezdve a kormányzati felelősség nem az övék.

„Innentől kezdve a kormányzati felelősség az nem a miénk. Tudom, hogy megbüntettek minket az emberek, és azt gondolom, hogy ezt alázattal tudomásul kell venni, de a kormányzati felelősséget azt majd másoknak át kell adni” – válaszolta hétfőn a Karmelitánál, egy nappal a Fidesz veresége után Rogán Antal Szabó Bálint kérdésére.

Az egykori szegedi önkormányzati képviselő – aki botrányai mellett arról lett ismert, hogy trombitával szokott megjelenni a tüntetéseken, politikai rendezvényeket zavar meg – azt a kérdést tette fel az Orbán-kormány Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterének, hogy „konszolidálják-e” azt az állapotot, amit kialakítottak itt. Erre érkezett a fenti nyilatkozat, amely ebben a videóban tekinthető meg 00.30-tól:

Egy másik kormánypárti politiikus, Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő Szabó Bálint kérdésére, hogyan tovább, azt mondta, vesztettek már korábban is, ezt csak munkával lehet kijavítani vagy jobb eredményt elérni.