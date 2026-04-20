Kiváltságos üzletbe szállt be Nagy Márton köre nem sokkal a választás előtt

2026-04-20 08:16:00 CEST

Februárban cserélt gazdát egy kiváló lehetőséghez jutó cég.

Kivételes üzletbe vásárolta be magát a Fidesz választási bukása előtt a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez és a testvéréhez köthető üzleti kör. A Trustify magántőkealapok egyike ugyanis – egy másik társaságon keresztül – megvásárolt egy olyan céget, mely az egyik nyertese Magyarország legnagyobb szélerőmű-fejlesztési lehetőségének – tudta meg a 24.

A portál felidézi, csaknem két éve derült ki az energiahivatal oldalán elérhető adatbázisból, hogy két társaság jutott együttesen 695 megawattos koncentrált csatlakozási lehetőséghez a szélenergia területén. A két kedvezményezett cég az eddigi kapacitás kétszeresének a telepítésére kapott lehetőséget, ami azt is jelenti, hogy az EU felé vállalt teljes kapacitás hiányzó részét erre a két társaságra bízták:

a nagyobb falatot a Green Energy Investhor Zrt. kapta meg, mely a Győr-Moson-Sopron vármegyében található, alig 90 fős Vadosfa községben 499 megawatt kapacitást fejleszthet. Noha a cég egy – tulajdonosait rejtegető – magántőkealap érdekeltségében áll, számos nyom Orbán Viktor vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köti a Central European Opportunity Magántőkealapot.

a 695 megawattos fejlesztési lehetőség kisebb – ám a meglévő kapacitáshoz képest jelentős – részét az Euronergy Arrabona Kft. kapta meg. A cég 196 megawatt – négyszer 49 megawatt – kapacitást fejleszthet.

Utóbbival kapcsolatban a 24 megjegyzi, ennek a társaságnak Szücs Ádám volt a többségi tulajdonosa egészen a közelmúltig. Februárban azonban a cég a szerzett jogaival együtt gazdát cserélt. A vevő a Terravis Zrt. volt, melynek a vásárlásról szóló közgyűlési határozatában az áll:

„A tranzakció megvalósulásával a társaság az Arrabona által műszaki gazdasági tájékoztatással rendelkező ingatlanokon fejlesztés alatt álló négy darab, egyenként 49 MW-os névleges teljesítőképességű szélerőmű és négy darab, egyenként 49 MW-os névleges teljesítőképességű villamosenergia-tároló beruházás tekintetében kíván tulajdonjogot szerezni. Tranzakció tárgyának tekintendők mindazon megkötött szerződések és megállapodások, valamint hatósági jóváhagyások is, amelyekkel az Arrabona a tervezett Üzletrész Adásvételi Szerződés aláírásának napján rendelkezik, különös tekintettel a projekt várható megvalósítási helyszínéül szolgáló ingatlanok tekintetében megkötött szerződésekre.”

A Terravis Zrt. tulajdonosa a Trustify Impact I. Magántőkealap.

A Trustify magántőkealapok hátterét a 24.hu már korábban bemutatta, a portál feltárta, hogy

a tulajdonosait rejtegető magántőkealapok szálai a Fidesz választási veresége után a visszavonulását bejelentő Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és testvére köre felé vezetnek.

Az alapot kezelő társaság igazgatósági elnöke az a Fenyvesi Péter, aki a miniszter bátyjának, Nagy Szilárdnak volt az üzlettársa. Fenyvesi akkor volt az Alfa Hitel és Követeléskezelő Zrt. igazgatósági tagja, amikor Nagy Márton a cég felügyelőbizottságát vezette. A szélerőmű-fejlesztésben jogokat szerző Euronergy Arrabona Kft. székhelye a tranzakció után abba a belvárosi, Paulay Ede utcai irodaházba került, ahol szinte kizárólag olyan cégeknek és magántőkealapoknak van a székhelyük, melyek Nagy Márton bátyjának üzleti körébe tartoznak – beleértve az említett Trustify Magántőkealapot is.

A portál megjegyzi, az üzlet különlegességét az adja, hogy a szélerőmű-fejlesztésre – így feltehetően részben a jogokat szerző Euronergy Arrabona Kft. megvásárlására – az állam, azon belül is Nagy Márton minisztériuma adott pénzt. A céget közvetett módon megszerző Trustify Impact I. Magántőkealap a honlapján azt írja magáról, hogy a 70 százalékban állami és 30 százalékban magánforrásból működő alap zártkörű, zártvégű magántőkealap. Azt írják, a szóban forgó Zöld Alapok Tőkeprogram a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Tőkeholding által kidolgozott Baross Gábor Tőkeprogram második pillére. E program keretében nyílt lehetőség a Trustify Impact I. Magántőkealap számára, hogy magyarországi központú kkv-k és nagyvállalatok környezettudatos fejlesztéseit és beruházásait finanszírozza.