Rogán Antal: Állhatnánk jobban is

Fidesz;Ukrajna;Rogán Antal;Tisza Párt;

2026-02-25 15:43:00 CET

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter azt állítja, hogy nem nagyon van annál „szabadabb, tisztább és átláthatóbb” választás, mint ami Magyarországon zajlik, és bár az Európai Uniónak nem fog tetszeni, ha a Fidesz nyer, elfogadja majd a megméretés eredményét.

Állhatnánk jobban is, de az a helyzet, hogy itt nem egy vert sereg áll fel a választáshoz, hanem egy erősebb kormánypárt, amelynek minden esélye megvan, hogy megnyerje ezt a választást. Én minden választásnál azt mondom, hogy egyébként ezt alapvetően mi tudjuk elrontani – jelentette ki Rogán Antal a Mandiner Stratéga című műsorában a közvélemény-kutatásokról.

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter nagyon ritkán ad interjút és kerüli a nyilvánosságot, most azonban 50 percig beszélgetett az Orbán Balázs-féle MCC kötelékébe tartozó kormánypárti lap műsorában a mandineres Pócza Istvánnal.

Rogán Antal szerint elrontani úgy tudnák igazán a választást, ha nem tennék az emberek számára nyilvánvalóvá annak tétjét. – Ma a reális közvélemény-kutatások alapján, ha fogadnom kéne, akkor arra fogadnék, hogy április 12-én este a kormánypártok fogják megnyerni a választásokat – jelentette ki, hozzátéve, arra sosem fogadott, hogy mennyivel.

Ennek azonban ellentmond, hogy a független kutatóintézetek egytől egyig a Tisza Párt előnyét mérik. Ma például a Medián február 18-23. között készült felmérése jutott arra, hogy a teljes szavazókorú népességben 11, választani tudó biztos szavazók körében pedig már a 20 százalékponttal vezet Magyar Péter pártja a Fidesz előtt.

A 444 szemléje szerint Rogán Antal arról is beszélt, a legfontosabb, hogy kimaradjunk a háborúból, és bár ezt a 2022-es választásnál ösztönösen érezték az emberek, „négy év után kicsit úgy tűnik”, mintha ez valójában nem veszélyeztetne minket, pedig ez nem így van. Azt állította, hogy a polgári titkosszolgálatok világában nyílt titokként kezelik, hogy 2029-re fel kell készülni egy általános európai háborúra Európa és Oroszország között. Arról azonban semmilyen adatot nem lát, hogy Oroszország akarná megtámadni Európát.

Arról, hogy Orbán Viktor állítása szerint Ukrajna finanszírozza a Tisza Pártot,

Rogán Antal azt mondta, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok készítettek erről anyagokat a nemzetbiztonsági bizottságnak, ami bármikor nyilvánosságra hozhatná, de az Orbán-kormányt köti a titoktartás.

Arra a kérdésre, hogy szokása szerint leszűkítené-e a kampányt egyetlen kérdésre, Rogán felhozta, hogy a Fidesz mostani kampányában nem kapott olyan hangsúlyos feladatot, mint korábban, helyette Orbán Balázsnak, a miniszterelnök politikai igazgatójának kellene győzelemre vezetnie a Fidesz-KDNP-t, neki kellene feltenni ezt a kérdést. Most azt kell kimondani, hogy a biztos választás a Fidesz, az ellenzék pedig kockázatot jelent, amit nem érdemes vállalni – mondta Rogán.

Rogán Antal arról is beszélt, polgári, nemzetbiztonsági titkosszolgálatokat felügyelő miniszterként arra kéri az említett szerveket, hogy mérjék fel, mekkora kockázata van annak, hogy adott esetben Ukrajna szabotázst kövessen el a magyar energiarendszer ellen. A miniszter szerint „ha az emberek ukránbarát kormányt választanak áprilisban, akkor az ukránok örülni fognak, az ukránbarát kormány pedig önként meg fogja tenni, amit az ukránok most erővel próbálnak kikényszeríteni”. Majd leszögezte: „Ha viszont marad a nemzeti kormány, akkor Ukrajna kénytelen lesz belátni azt, hogy meg kell egyeznie velünk.” Azt is állította, hogy „annál szabadabb, tisztább és átláthatóbb választás, mint ami Magyarországon zajlik, nem nagyon van” másutt. A miniszter szerint nincs még egy olyan választás a világon, amit ilyen alapossággal vizsgálnának, és bár az Európai Uniónak nem fog tetszeni, ha a Fidesz nyer, elfogadja majd a megméretés eredményét.