Magyar Péter bejelentette, Bujdosó Andreát javasolja a Tisza-frakció vezetésére

Hétfőn megtartjuk a TISZA első frakcióülését - közölte Magyar Péter, leendő miniszterelnök a közösségi oldalán. 

A parlamenti választáson kétharmados többséget megszerző Tisza Párt elnöke hangsúlyozta, hogy a soha nem nem látott felhatalmazás egyben soha nem látott felelősséget is jelent.

Ugyanakkor azt is bejelentette:

A valaha volt legnagyobb és legerősebb frakció vezetésére Bujdosó Andrea képviselő asszonyt, az eddigi fővárosi frakcióvezetőnket javaslom.

