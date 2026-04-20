Maradna a KSH elnöke is, de nem biztos, hogy sikerülni fog

KSH;lemondás;elnök;felszólítás;Magyar Péter;

2026-04-20 13:30:00 CEST

Magyar Péter leendő miniszterelnök többször egyértelművé tette, azt akarja, hogy az előző kormány által kinevezett közjogi méltóságok és az állami szervek vezetői mondjanak le a tisztségükről.

„Köszönjük megkeresését! Kérdésére a válasz: igen” – ennyit válaszolt a Népszavának a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elnöke. Kincses Árontól azt kérdeztük, szándékában áll-e a 2023-ban megkezdett elnöki mandátumát az új kormányzati ciklus alatt is folytatni, kitöltve a 7 éves kinevezési időtartamot.

Azt lapunk írta meg először, hogy Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke kérdésünkre egyértelművé tette, kitölti kilencéves mandátumát, esze ágában sincs lemondani a parlamenti választás eredménye miatt. Kincses Áron ugyanígy gondolja.

Azt ugyanakkor érdemes megemlíteni, nem biztos, hogy így lesz. Magyar Péter leendő miniszterelnök többször egyértelművé tette, azt akarja, hogy az előző kormány által kinevezett közjogi méltóságok és az állami szervek vezetői mondjanak le a tisztségükről. Mint arról beszámoltunk, az Europion közvélemény-kutatásából kiderült, magyar felnőtt népesség abszolút többsége – közel 55 százaléka – valamilyen mértékben helyesli ezt a követelést, ás a teljes mértékben egyetértők aránya önmagában is 42 százalékot tesz ki. Az ellenzők tábora – akik inkább vagy egyáltalán nem értenek egyet – összesen 31 százalék, míg a fennmaradó 14 százalék bizonytalan a kérdésben.