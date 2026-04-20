Vizsgálatot indít a megfigyelésre alkalmas izraeli eszköz használata miatt a NAIH

Izrael;vizsgálat;Péterfalvi Attila;Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;kémszoftver;Webloc;

2026-04-20 13:19:00 CEST

Az erről szóló tájékoztatás csak napokkal Orbán Viktor és a Fidesz választási veresége után érkezett meg.

Vizsgálatot indít a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) az Orbán-kormány tömeges megfigyelésre alkalmas izraeli eszköze miatt – írja Panyi Szabolcs a Facebook-oldalán.

Az újságíró felidézi, a VSquare még a választás előtt tárta fel, hogy a magyar titkosszolgálatok titokban használják a Webloc nevű, tömeges geolokációs megfigyelésre alkalmas rendszert, melyet az izraeli–amerikai Cobwebs Technologies fejlesztett ki. A magyar állam a megfigyelőrendszer licenszeit épp néhány héttel a választás előtt újította meg.

Panyi Szabolcs kiemeli, a Webloc úgy működik, hogy okostelefonos alkalmazások által reklámcélból gyűjtött helyadatokat „hasznosítja újra”. „Emberek százmillióinak mozgását lehet így követni eszközeik egyedi hirdetési azonosítói alapján, tudtuk és beleegyezésük nélkül. A rendszer például lehetővé teszi a titkosszolgálatok számára, hogy ún. földrajzi kerítéseket (geofence) állítsanak fel meghatározott területeken, azaz, ha a Webloc érzékeli a moboltelefonos adatok alapján az eszköz használójának belépését egy területre, akkor arra automatikusan tudnak reagálni (pl. bizalmas találkozókat lehet beazonosítani és megfigyelni). Eközben a Webloc által megszerzett történeti adatokból pedig rekonstruálni lehet az egyének mozgását, napi rutinját, valamint szinte valós időben össze lehet kapcsolni az egyes valós személyekhez tartozó anonim digitális profilokat, identitásokat akár fizikai helyszínekkel is” – áll a bejegyzésben.

A torontói egyetemen működő Citizen Lab kutatócsoportja részletes elemzést is szentelt a Webloc működésének és használatának, illetve publikált olyan képernyőmentéseket, melyek Magyarországon is mozgó, illetve Budapesten tartózkodó célpontokat mutatnak. A GDPR szigorúan szabályozza a mobiltelefonos applikációk által gyűjtött személyes és hirdetési adatok kezelését és megosztását, és rendkívül valószínű – hangsúlyozza –, hogy a magyar állam legalább a GDPR-t megsértette akkor, ha a Weblocot valóban be is vetette magyar és az EU-n belüli célpontok ellen.

Panyi Szabolcs azt írja, a magyar adatvédelmi hatóság egy héttel a cikke megjelenése után reagált, és közölte, hogy lépéseket tesz. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke a megkeresésére azt válaszolta:

a hatóságnak „a sajtóban megjelenteket megelőzően nem volt tudomása a fent említett eszközről és annak a magyar hatóságok általi, feltételezett alkalmazásáról”.

Ez azt is jelenti, hogy magyar állami szervek éveken át működtettek egy GDPR-t rendkívül nagy valószínűséggel sértő tömeges megfigyelőrendszert anélkül, hogy arról az ország saját adatvédelmi felügyelete tudott volna.

Péterfalvi megerősítette, hogy a Webloc miatt sem panasz, sem bejelentés nem érkezett korábban a hatósághoz, és bejelentette, hogy a cikk alapján

a hatóság hivatalból vizsgálatot indít a Webloc magyarországi alkalmazásával kapcsolatban.

Az újságíró posztjában megjegyezte, a NAIH reakciója csak napokkal Orbán Viktor és a Fidesz választási veresége után, április 15-én érkezett meg – egy olyan időszakban, amikor más, korábban kormányzati befolyás alatt álló intézmények is hirtelen mintha elkezdték volna ellátni feladataikat.