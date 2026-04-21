Leszámol a mamutokkal Magyar Péter, a XXI. század kihívásainak megfelelő minisztériumi struktúra látszik kialakulni

kormányalakítás;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-04-21 05:55:00 CEST

Kifejezetten jó véleménnyel van Kajdi József, az Antall-kormány államtitkára a most formálódó új kormányzati struktúráról és a hétfőn megnevezett miniszterekről. Az, hogy a parlament elnöke, a külügyminiszter és a Tisza frakcióvezetője is nő lesz, szerinte nem csak szimbolikus jelentőséggel bír.

„Semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség” – ez a Szent Istvánnak tulajdonított intelem szerepel mottóként Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt alelnöke Facebook-oldalán. Magyar Péter bejelentése szerint ő fogja váltani a fideszes Kövér Lászlót az Országgyűlés elnöki székében.

Forsthoffer Ágnes, miután megköszönte a felkérést, a közösségi oldalán úgy fogalmazott: azt szeretné, ha a parlamenti munka, a közélet és a közbeszéd példamutató lenne, a vita közös gondolkodást jelentene, a szabályok, normák betartásában pedig erőt látnánk, nem korlátokat.

A Tisza Párt 141 fős – a parlament „valaha volt legnagyobb és legerősebb” – frakciója hétfőn megtartotta alakuló ülését. Magyar Péter pártelnök, aki nemsokára hivatalosan is Magyarország miniszterelnöke lesz, már a hétvégén jelezte, hogy frakcióvezetőnek a fővárosi közgyűlésben hasonló pozíciót betöltő Bujdosó Andreát jelölte. A frakció tagjai egyhangúlag választották meg tisztségére, és ugyanilyen arányban támogatták Forsthoffer Ágnes házelnökké választását.

Magyar Péter hétfőn azt is bejelentette, hogy tizenhat minisztérium alakul majd: minden fontos szakterületnek külön tárcája lesz. A frakcióülést követő tájékoztatón a pártelnök – amelyen rajta kívül Bujdosó Andrea, Forsthoffer Ágnes és Tóth Péter kampányfőnök vett részt – hét tárcavezető nevét is konkretizálta.

Kiderült, hogy Kármán András pénzügyminiszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Orbán Anita külügyminiszter, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, Gajdos László környezetvédelmi („élő környezetért felelős”) miniszter, Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter lesz.

A további kilenc minisztérium, amelyek neve Magyar Péter elmondása alapján még változhat: Miniszterelnökség vagy kancellária, „tiszta portfóliójú”, azaz a rendvédelemért felelős Belügyminisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Közlekedési és Beruházási Minisztérium, Oktatási Minisztérium, szociális ügyekkel foglalkozó minisztérium, Vidékfejlesztési Minisztérium, Művelődési Minisztérium, valamint digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó minisztérium. A parlamenti bizottságok ehhez a struktúrához fognak alkalmazkodni.

Kajdi József közigazgatási szakember az Antall-kormány éveiben államtitkárként vezette a Miniszterelnöki Hivatalt. Kifejezetten jó véleménnyel van a Magyar Péter által bejelentett kormányalakítási tervekről. A Népszavának nyilatkozva Kajdi József szakszerűnek minősítette az előkészületeket, maximálisan egyetért azzal, hogy az új kormányfő a felsorolt minisztériumokat szeretné létrehozni.

A Fidesz idején működő csúcs- vagy mamutminisztériumokat szerencsétlen ötletnek nevezte. Klasszikus negatív példaként említette a Pintér Sándor-vezette belügyi tárcát, ahova az egészségügytől kezdve az oktatáson át a gyermekvédelemig sok mindent besoroltak. Ennek következményeként nem is jutott különösebb figyelem az egyes területekre. Nem véletlenül rohadt le minden, ami ehhez a minisztériumhoz tartozott – jegyezte meg Kajdi József. Csak üdvözölni lehet, hogy a Belügyminisztérium ismét rendvédelmi minisztérium legyen.

A XXI. század kihívásainak megfelelő minisztériumi struktúra látszik kialakulni – jelentette ki.

Annak is csak örülni lehet, hogy újra lesz környezetvédelmi minisztérium, ahogyan annak is, hogy létrejön a digitális és technológiai kérdésekkel foglalkozó tárca. „Ha engem kérdeztek volna, akkor valószínűleg én is ilyen tárcafelosztást javasoltam volna” – nyugtázta Kajdi József.

Az eddig megnevezett leendő miniszterek között nincs meglepetés. Kajdi József szerint szakemberek kerülnek a tárcák élére. Megfordul az a helyzet, ami mostanáig volt, hogy olyanok lesznek miniszterek, aki elsősorban politikusok, és csak keveset értenek az adott területhez. A Tisza Párt jelöltjeinek inkább szakemberként kell felnőniük a politikusi feladatokhoz.

Sok függ attól, hogy a miniszter mögött mennyire felkészült szakapparátus dolgozik – hívta fel a figyelmet. Biztosra veszi, hogy azok az emberek, akikkel a tiszás miniszterek fogják körülvenni magukat, szakemberként is teljes mértékig megállják a helyüket. Nem „bólogató Jánosokként”, hanem valódi szakemberekként viselkednek majd, akik indokolt esetben ellen is mernek mondani a miniszternek. Meggyőződése ugyanis, hogy egy jó vezető nem olyanokkal veszi körbe magát, akik mindig azt hajtogatják, amit a „főnök” hallani akar.

Nem csak szimbolikus jelentősége van annak, hogy az Országgyűlés elnöke, a Tisza frakcióvezetője és a külügyminiszter is nő lesz – hangsúlyozta Kajdi József. Tudomásul kell venni – tette hozzá –, hogy a női lélek és a női gondolkodás képes fontos innovációt megjeleníteni a döntéshozatalban. A nők olyan szempontokat is behozhatnak a politikába, amelyekre a férfitársadalom nem biztos, hogy gondol.