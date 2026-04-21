A Legfőbb Ügyészség az MNB-t érintő nyomozást ügyészségi hatáskörbe vonta

MNB;Legfőbb Ügyészség;nyomozás;Állami Számvevőszék;MNB alapítványok;

2026-04-21 08:41:00 CEST

A Legfőbb Ügyészség a Magyar Nemzeti Bank ügyében az eddig a rendőrség által folytatott nyomozást ügyészi hatáskörbe vonta. A további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) folytatja le - írja a KNYF szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

Emlékeztetnek, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 2025. február 10-én rendelt el nyomozást az Állami Számvevőszék feljelentése alapján a Magyar Nemzeti Bankot érintő ügyben.

A büntetőeljárási törvény a nyomozást két részre osztja: felderítési és vizsgálati szakaszra, ahol a választóvonalat a gyanúsítotti kihallgatás jelenti. A felderítési szakaszban a nyomozás ura a nyomozó hatóság. Ilyenkor a nyomozás tervezése, a nyomozási cselekmények ütemezése, a gyanúsítás a nyomozó hatóság feladata és felelőssége - teszik hozzá.

Az ügyészség a nyomozás ezen szakaszában kizárólag a nyomozati cselekmények törvényességét vizsgálhatja, a büntetőeljárási törvény nem teszi lehetővé, hogy nyomozati cselekmények elvégzésére utasítást adjon vagy a nyomozás menetét célszerűségi szempontok alapján meghatározza.

Azt írják, hogy a Fővárosi Főügyészség rendszeresen kért tájékoztatást az ügyben a nyomozó hatóságtól, hogy törvényességi felügyeleti jogait gyakorolni tudja. A nyomozó hatóság legutóbbi tájékoztatása alapján arra a következtetésre jutott,

hogy - az eddig elvégzett nyomozati cselekményeket is figyelembe véve - a továbbiakban a nyomozás szakszerűsége és időszerűsége ügyészségi nyomozás keretében biztosítható.

Minderre tekintettel dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész rendelkezése nyomán a Legfőbb Ügyészség - a büntetőeljárási törvény által biztosított lehetőségével élve - a mai napon úgy határozott, hogy a nyomozást ügyészségi hatáskörbe vonja, és az ügyben a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség jár el - zárul a közlemény.