Matolcsy Ádám: Ha vizsgálódnak a hatóságok, együttműködöm

Matolcsy György;kormányváltás;MNB alapítványok;Matolcsy Ádám;MNB-botrány;

2026-04-17 17:50:00 CEST

Matolcsy György fia továbbra is azt állítja, minden a legnagyobb rendben van.

Semmilyen formában nem vett részt az Magyar Nemzeti Bank alapítványi ügyeiben, és az alapítványi vagyonból semmi nem hiányzik - állította Matolcsy Ádám, Matolcsy György volt MNB-elnök fia a Telex megkeresésére

A lap azt kérdezte Matolcsy Ádámtól, hogyan értékeli a parlamenti választás eredményét, milyen irányba fog szerinte változni az ország a Tisza Párt kétharmados felhatalmazásával, számít-e arra, hogy a Tisza Párt programjában szereplő Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi hivatal vizsgálni fogja a vagyonosodását, továbbá kereste-e bármilyen hatóság az MNB-alapítvány ügyével kapcsolatban az elmúlt egy évben.

Matolcsy Ádám először is kifejtette, hogy nem politikusként, hanem olyan vállalkozóként válaszol, aki alapvetően távol tartja magát a kampányvitáktól és a sajtótól, viszont úgy gondolja, a választási időszakban „mindkét politikai oldal más-más érdekek mentén, illetve a média részéről is” hamis, rágalmazó és a jó hírnevét sértő állítások jelentek meg róla, amelyek jelentős része szerinte a kampány része volt.

A Tisza Párt választási győzelméről és az ezzel kapcsolatos várakozásairól a volt jegybankelnök fia azt írta, a választás eredményét egyértelmű felhatalmazásként értelmezi, a választópolgárok világosan kifejezték akaratukat, ami nagy felelősséget és elvárásokat ró a Tisza Pártra és annak kormányára. Ami a Magyar Péter által ígért hivatalt illeti, úgy reagált: „Jövedelmem törvényes, átlátható vállalkozói tevékenységből származik. Amennyiben bármely hatóság vizsgálni kívánja tevékenységemet, teljes körűen együttműködöm. Meggyőződésem, hogy az új kormány és az illetékes hatóságok a jogszabályok megtartásával, tényszerű alapon hozzák majd meg döntéseiket.”

Matolcsy Ádám szerint valótlan az az állítás, miszerint Dubajba szállította volna a vagyontárgyait a parlamenti választás előtt. „Bútoripari vállalkozásom a közel-keleti régióban is rendelkezik megbízásokkal, így a térségbe irányuló szállítmányozás korábban is, és jelenleg is folyamatos üzleti tevékenység része” - írta.

A volt jegybankelnök fia fenntartja, hogy az ÁSZ-jelentésben szereplő 150 milliárd forintos, illetve „a kampány során emlegetett” 650 milliárd forint esetében nem eltűnt vagy jogtalanul felhasznált pénzről van szó, szerinte az eltérések egy szakmai, számviteli és értékelési különbségből fakadnak. Úgy folytatta: „Az alapítványi vagyonból semmi nem hiányzik. Egy olyan vállalatról van szó, amely jelentős értékű, hozamtermelő kereskedelmi ingatlanokkal rendelkezik. A vita lényege az értékelési módszertanban rejlik: az egyik megközelítés az ingatlanportfólió nettó értékéből (piaci érték mínusz hitelek), míg a másik a tőzsdei kapitalizációból indul ki. A 150 és a 650 milliárd forintos szám is ebből az eltérésből adódik – hivatalosan senki, beleértve az ÁSZ-t is, nem állította, hogy közpénzt bárki eltulajdonított volna. A nyomozó hatóság a nyomozati szakasz alatt ezt a tényt bizonyára megismerhette. Ahogyan eddig, úgy a jövőben sem kívánok folyamatban lévő hatósági eljárásokat kommentálni.”

A Telex megjegyzi: Matolcsy Ádám mindezt annak ellenére állította, hogy 2025 végén a jegybanki alapítványi vagyont kezelő Optima Befektetési Zrt. késve kiadott egy pénzügyi jelentést, amelyből kiderült, hogy az MNB alapítványa a teljes, 266 milliárdos alapítói vagyonát elveszítette Matolcsy György jegybankelnöki hivatali ideje alatt.

Mint ismert, az ÁSZ 2025-ben a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADMA) és a Neumann János Egyetemért Alapítvány ellenőrzése után vagyon elleni és gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen tett feljelentést. Az ÁSZ azt tárta fel, a PADMA 500 milliárd forintos vagyonából legalább 150-200 milliárd forintot elvesztett hibás vagy szándékoltan hibás befektetési döntései miatt. Jelentése szerint az alapítvány vagyonkezelő cége, az Optima. a működése során olyan bonyolult céghalóba és magántőkealapok rendszere mögé rejtette a közpénzt, vagyis tüntette el a közvagyont. Miközben a veszteséges tőzsdei ügyleteken százmilliárdok úsztak el, az ügyben érintett cégeken keresztül a volt jegybankelnök családtagjai – főleg a fia, Matolcsy Ádám – és üzleti köre üzleteket kötött, amelynek nyomán ebben a személyi körben több milliárd forintos magánvagyonok jöhettek létre.