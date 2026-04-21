444: A Fideszben elindult az Orbán Viktor-mentő hadművelet

2026-04-21 08:15:00 CEST

A lap információi szerint a leköszönő miniszterelnök és közvetlen környezete hónapok óta tisztában volt azzal, hogy a Fidesz egyértelmű hátrányban van a Tiszával szemben, és már a kampány utolsó heteiben hozzáláttak a felelősség kérdésének eltérítéséhez. A Fideszben többen Orbán Balázst okolják a csúfos vereségért.

Két nappal a lesújtó választási vereség után, április 14-én reggel válságtanácskozást hirdettek a Fidesz-kampány vezetőségében délutánra. Az Orbán Balázs által életre hívott tanácskozásra nemcsak a politikai vezetés, de a kormánymédia néhány tartalmi szerkesztője is hivatalos volt – írja a 444.

A lap értesülései szerint a párt második vonalát és a kormánypárti médiumok vezetését váratlanul érte, letaglózta a vasárnapi eredmény – többségüket a pártvezetés ugyanis hónapok óta hitegette, hogy a választás szoros lesz, volt, aki a sokk miatt el sem ment el a találkozóra, de olyan is akadt, akinek kifejezetten Orbán Balázs személye adott okot a távolmaradásra. A lap úgy tudja,

Mint írják, ennek előkészítése valójában már a kampány utolsó heteiben megkezdődött. A növekvő indulatok céltáblája már hónapokkal április 12. előtt Orbán Balázs kampányfőnök lett, a miniszterelnök környezetében is többen őt okolják a vereségért, és most tőle várják, hogy vállalja a felelősséget. A lap értesülései szerint Kubatov Gábor például már tavasz elején korábban a fejére olvasta a politikai igazgatónak, hogy miatta akadozik a kampány, majd a pártigazgató a választás estéjén párttársai előtt is Orbán Balázsnak tulajdonította a bukást.

Orbán Balázs hivatalosan szeptember óta vezette a kampányt. A miniszterelnök környezetéből a napokban olyan információkkal keresték meg a 444-et, amelyek szintén az ő felelősségét hangsúlyozzák. A kampányban aktív részt vállaló kormányzati forrás szerint már a vereség után néhány nappal megkezdődött a választókerületi jelöltek interjúvolása, és a többség a kampányt irányító Orbán Balázst emlegette felelősként. Azt mondta, sokan arra számítottak, hogy a politikai igazgató a múlt pénteki Mandiner-interjúban vállalja a felelősséget, de erre végül nem került sor.

Eközben a nyilvánosságban is megkezdődött a közösség puhítása. A Fidesz első számú véleményvezére, Bayer Zsolt egyenesen elvárja Orbántól, hogy tartson ki, hiszen – mint fogalmazott – „éppen az eredményfelelősséget egyedül viselő első ember nem hagyhatja most magára ezt a közösséget, mert akkor vége van a közösségnek magának”. Bayerhez csatlakozott Kocsis Máté eddigi frakcióvezető, aki szerint Orbán Viktor tisztességesen járt el azzal, hogy vállalta a vereségért viselt teljes felelősséget, „de ennél azért árnyaltabb a kép” – és azzal rátért mindenki más felelősségére.

Kocsis a luxizást, a Matolcsy-klán bűneit, az áruló milliárdosokat és egy nem várt fordulattal a „Borbás Marcsi-jelenséget” jelölte meg a vereség legfontosabb okaként. A lap szerint még nem tudni, ez az elterelő akció mennyire lesz sikeres, és hol jönnek még a felszínre törésvonalak, a sokáig belső ellenzékként vagy esélylesőként emlegetett Lázár János nem szólalt meg a vereség óta. Mint írják, a következő napok döntőek lehetnek abban, hogy megnyilvánul-e a pártban a változás igénye, vagy az eddigi vezetés képes stabilizálni és kézben tartani az erőviszonyokat.