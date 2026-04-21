Beneš-dekrétumok: Magyar Péter jelezte Robert Ficónak, hogy akkor tárgyal vele bármiről, ha hatályon kívül helyezte a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt

2026-04-21 12:21:00 CEST

A leendő magyar miniszterelnök telefonon egyeztetett a szlovák kormányfővel. Abban állapodtak meg, hogy személyesen folytatják a tárgyalásokat a soron következő Európai Tanács alkalmával Brüsszelben.

„Most tettem le a telefont Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. Világosan elmondtam neki, hogy akkor tudunk bármilyen szakpolitikai kérdésről egyeztetni, ha garanciát kapunk arra, hogy a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt Szlovákia hatályon kívül helyezi, illetve ha rögzítik, hogy a jövőben nem kerül sor a felvidéki magyar honfitársaink földjeinek elkobzására a kollektív bűnösségre alapuló Beneš-dekrétumokra hivatkozva” – közölte Magyar Péter kedden a Facebook-oldalán.

A hamarosan felálló Tisza-kormány leendő miniszterelnöke a délelőtt folyamán korábban egy videóban tájékoztatott arról, hogy a mai napon tíz állam- és kormányfővel egyeztet telefonon, köztük Robert Fico szlovák és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel, valamint Aleksandar Vučić szerb elnökkel.

Magyar Péter jelezte a szlovák miniszterelnöknek, hogy a Tisza-kormány a magyar-szlovák kapcsolatok erősítésén és a Visegrádi Együttműködés újjáépítésén fog dolgozni, „de mindezt meg kell, hogy előzze a fenti kérdések tisztázása és rendezése”. Hangsúlyozta Robert Ficónak, hogy a mindenkori magyar kormány számára a „legfontosabb prioritás a szlovák-magyar viszonylatban a magyar honfitársaink jogainak védelme”. Abban állapodtak meg, hogy személyesen folytatják a tárgyalásokat a soron következő Európai Tanács alkalmával Brüsszelben – tette hozzá.

Mint ismert, Orbán Viktor szlovák szövetségese, Robert Fico kormánya tavaly decemberben iktatta törvénybe, hogy fél év börtönnel sújthatják azokat, akik vitatni merik a magyarok kollektív bűnösségét kimondó Beneš-dekrétumokat. Az Orbán-kormány egy időre hallgatásba burkolózott az ügyben és a választási kampányban sem volt hajlandó élesen elítélni a vitatott rendelkezést.