Beneš-dekrétumok: Magyar Péter jelezte Robert Ficónak, hogy akkor tárgyal vele bármiről, ha hatályon kívül helyezte a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt

„Most tettem le a telefont Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. Világosan elmondtam neki, hogy akkor tudunk bármilyen szakpolitikai kérdésről egyeztetni, ha garanciát kapunk arra, hogy a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt Szlovákia hatályon kívül helyezi, illetve ha rögzítik, hogy a jövőben nem kerül sor a felvidéki magyar honfitársaink földjeinek elkobzására a kollektív bűnösségre alapuló Beneš-dekrétumokra hivatkozva” – közölte Magyar Péter kedden a Facebook-oldalán.
A hamarosan felálló Tisza-kormány leendő miniszterelnöke a délelőtt folyamán korábban egy videóban tájékoztatott arról, hogy a mai napon tíz állam- és kormányfővel egyeztet telefonon, köztük Robert Fico szlovák és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel, valamint Aleksandar Vučić szerb elnökkel.
Magyar Péter jelezte a szlovák miniszterelnöknek, hogy a Tisza-kormány a magyar-szlovák kapcsolatok erősítésén és a Visegrádi Együttműködés újjáépítésén fog dolgozni, „de mindezt meg kell, hogy előzze a fenti kérdések tisztázása és rendezése". Hangsúlyozta Robert Ficónak, hogy a mindenkori magyar kormány számára a „legfontosabb prioritás a szlovák-magyar viszonylatban a magyar honfitársaink jogainak védelme". Abban állapodtak meg, hogy személyesen folytatják a tárgyalásokat a soron következő Európai Tanács alkalmával Brüsszelben – tette hozzá.
Mint ismert, Orbán Viktor szlovák szövetségese, Robert Fico kormánya tavaly decemberben iktatta törvénybe, hogy fél év börtönnel sújthatják azokat, akik vitatni merik a magyarok kollektív bűnösségét kimondó Beneš-dekrétumokat. Az Orbán-kormány egy időre hallgatásba burkolózott az ügyben és a választási kampányban sem volt hajlandó élesen elítélni a vitatott rendelkezést.