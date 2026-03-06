Beneš-dekrétumok: a szlovák rendőrség beintett a Fico-kormánynak, nem bünteti meg az önfeljelentő magyarokat

Szlovákia;önfeljelentés;Benes-dekrétumok;elutasítás;rendőrök;szólásszabadság;szlovákiai magyarok;

A szólásszabadság alkotmányos védelme erősebb a büntető törvénykönyv módosításánál.

A szólásszabadság alkotmányos védelmére hivatkozva elutasította a szlovák rendőrség azoknak a felvidéki magyaroknak az ügyét, akik saját maguk ellen tettek feljelentést, amikor egy petíció indításával megkérdőjelezték a Beneš-dekrétumokat – írja a Telex a dunaszerdahelyi magyar portál, a Paraméter nyomán. Az ügy fejleményeiről Fiala-Butora János ügyvéd, emberi jogi szakértő és Orosz Örs, a Magyar Szövetség politikusa, két érintett számolt be egy pénteki sajtótájékoztatón.

A két magyar férfi még 2026 januárjában jelentette fel magát, és beszámolójuk szerint a komáromi rendőrség elutasította az önfeljelentésüket, mivel a hatóság szerint a szlovák büntető törvénykönyv kérdéses passzusából nem állapítható meg, mit kellene a rendőrségnek szankcionálnia. – A nyomozó azt írja, neki kellene kitalálnia, mi lehet az ügyben egyáltalán a bűncselekmény. De ez nem elfogadható módja az eljárásnak” – idézte a jogász a rendőrségi határozatot Vagyis a rendőrség szerint a szólásszabadság alkotmányos védelmet élvez, ezért a büntető törvénykönyv felett áll.

Orosz és Fiala-Butora voltak annak a petíciónak a kezdeményezői is, amelyben közéleti szereplők és aktivisták a szlovák büntető törvénykönyv decemberi módosításának hatályon kívül helyezését kérték, mert az szerintük a gyakorlatban megakadályozza a Beneš-dekrétumokról folytatott érdemi közéleti vitát. A kezdeményezők hangsúlyozták, hogy céljuk nem a politikai konfrontáció, hanem annak jelzése, hogy a módosítás súlyosan érinti a szólásszabadságot és a közéleti párbeszédet.

A petíciót több mint 8 ezren írták alá, és elküldték a szlovák államfőnek, Peter Pellegrininek, valamint a pozsonyi parlament vezetésének, illetve konkrét megoldási javaslatokat is megfogalmaztak. Ezek között a vagyonelkobzások leállítását, illetve egy vizsgálóbizottság felállítását kérték. Csak Peter Pellegrinitől kaptak választ, aki azt írta, nincs hatásköre arra, hogy vizsgálóbizottságot állítson fel. A sajtótájékoztatón elhangzott, a földelkobzások a dekrétumok alapján azóta is folyamatosak. Az önfeljelentők közül Orosz Örsöt január 30-án Pozsonyban, a Beneš-dekrétumok ellen szervezett tüntetésen be is vitték a rendőrségre, mert egy olyan láthatósági mellényt viselt, amelyen a „Megkérdőjelezem a Beneš-dekrétumokat” felirat szerepelt. Az esetet jelenleg is vizsgálja a rendőrség.