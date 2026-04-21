A választási kampány hajrájában milliárdokat osztott szét Erdélyben az Orbán-kormány

2026-04-21 12:01:00 CEST

Az RMDSZ alapítványai és az erdélyi fociakadémiák idén is jól jártak, az Erdélyi Médiatér Egyesületnek is milliárdok jutottak a Bethlen Gábor Alapkezelő pénzesőjéből.

A Szülőföldön magyarul oktatástámogatási program kiírásához hasonlóan a Bethlen Gábor Alapkezelő más programok esetében is felgyorsította az idei döntéseit, a korábban megszokott április és május helyett már márciusig forintmilliárdok sorsáról döntött – írja a Transtelex a Fidesz–KDNP-kormány utolsó nagy erdélyi támogatási hullámáról. ennek most is a legnagyobb kedvezményezettje a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem mögött álló Sapientia Alapítvány 6,5 milliárd forinttal. A romániai felsőoktatási intézmények közül még a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetet működését támogatták 170 millió forinttal.

Az RMDSZ alapítványainak összesen 3,6 milliárd forintot szavaztak meg, így az Iskola Alapítvány – hivatalosan – nagyváradi ingatlanjai fejlesztésére kapott 1,586 milliárd forintot.

Emellett egy 680 millió forintos tétel is szerepel a listában egy 2018-as döntés módosításaként. További 1,157 milliárd forintot kaptak még a 2019-ben indított after school programjának a működtetésére és az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzésre, illetve 42 millió forintot iskolabusz-beszerzés támogatására. Két tételben összesen 780 millió forintot ítéltek oda az Eurotrans Alapítványnak is tevékenységre, működésre és eszközbeszerzésre.

Az erdélyi sportra összesen 2,309 milliárd forint jutott.

A legnagyobb kedvezményezett az FK Csíkszereda Egyesület, amely 1,2 milliárd forintot kapott a futballakadémia működtetésére. A honlapjukon elérhető információk szerint a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia más erdélyi városokban működő alközpontok finanszírozásába is beszáll. Egyenként több száz millió forintot kapott még a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK Sportklub Egyesület, a szatmári Club Sportiv Academia Partium. Továbbá egy tavaly decemberi döntés módosításával további 250 millió forintot ítéltek meg a Székelyföldi Jégkorong Akadémiát működtető Mens Sana Alapítványnak.

– Jelentősebb tétel jutott még az Erdélyi Médiatér Egyesületnek, 2 milliárd forint.

Utóbbi hivatalosan működési és eszközbeszerzési támogatásként, de a Magyar Hang és az UH.ro korábbi feltárása szerint a korábbi hasonló támogatásból amerikai luxusterepjáróra és Demeter Szilárd feleségének a miniszterelnök fizetésével vetekedő bérére is jutott – olvasható a cikkben. Jelentősebb, 300 millió forintos (829 ezer eurós) támogatást szavazott meg a BGA fejlesztésre és működésre a Vass Levente RMDSZ-es parlamenti képviselő által vezetett Studium Prospero Alapítványnak, míg a szórványkollégiumok és iskolák támogatására összesen 449 millió forintot szavazott meg a BGA bizottsága.