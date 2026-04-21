Karácsony Gergely az elkaszált homofób törvényről: Győzött a mindenkit egyenlően megillető emberi méltóság!

Az Orbán-kormány újabb hazugsága lepleződött ma le az Európai Bíróságon. Jogtörténeti jelentőségű ítéletében a luxembourgi testület először állapította meg, hogy az Európai Unió alapvető értékeit önállóan, további uniós jogszabály közbejötte nélkül sértette meg egy tagállam. Nem Magyarország, hanem az Orbán-kormány szégyene, hogy ez éppen velünk történt meg – reagált Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely főpolgármester az Európai Unió Bíróság döntésére, amellyel uniós joggal ellentétesnek mondta ki a gyermekvédelmiként hirdetett homofób törvényt.
Budapest vezetője szerint egyértelművé vált, hogy az előző kormányzat gyermekvédelminek hazudott törvénye semmi másról nem szólt, mint rendszerszintű gyűlöletkeltésről. Állítása szerint miközben a Fidesz anyagi és erkölcsi értelemben is lezüllesztette a gyermekvédelem intézményrendszerét, valamint szörnyeket bújtatott és mentegetett, addig nettó politikai számításból kreált ellenséget a szexuális kisebbségekből.
– Mert a gyermekek nem számítottak nekik igazából, csak a saját hatalmuk. Külön öröm, hogy nem az Uniónak kellett elrendeznie ezt az ügyet, hiszen a magyar választók egy héttel ezelőtt elsöprő többséggel mondtak nemet erre a cinikus, a gyerekeket csak saját politikai céljaira felhasználó rezsimre. Ahogyan lassan egy éve a Pride-on mondtam: hogyan is lehetne betiltani a szerelmet és a szabadságot? Vagy együtt vagyunk szabadok, vagy egyikünk sem az – fogalmazott Karácsony Gergely. Mint írta, kíváncsian várja, hogy az ellene vádat emelő ügyészség magától lépni fog, és ejti a vádat Luxembourg mai döntése után, vagy megvárja a megszégyenülést a bíróságon.