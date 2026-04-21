Döntött az EUB: Uniós jogot sért az Orbán-kormány gyermekvédelminek nevezett törvénye

2026-04-21 11:01:00 CEST

A jogszabály valójában a szexuális és nemi kisebbségekhez tartozó emberek méltóságát sérti, többek között a homoszexualitást megjelenítő könyvek fóliázásával.

Az Európai Unió Bírósága (EUB) mai döntése szerint a 2021-es homofób és transzfób propagandatörvény elfogadásával a magyar állam uniós jogot sértett. A Bíróság az EU alapértékeinek, a Chartában foglalt több alapvető jog, továbbá a belső piaci szabályok sérelmét állapította meg, különös tekintettel a szolgáltatásnyújtás szabadságára – olvasható az Amnesty International Magyarország, a Háttér Társaság és a Magyar Helsinki Bizottság lapunkhoz is eljuttatott sajtóközleményében.

– A döntés két szempontból is történelmi: egyrészt megerősíti, hogy az Orbán-kormány kirekesztésre és megbélyegzésre épülő politikájának nincs helye az EU-ban, másrészt az EUB jelentős lépést tett afelé, hogy ne csak a gazdasági unió, de közös alapértékeink védelmezője is legyen azzal, hogy első alkalommal állapította meg az Európai Unióról szóló szerződés szerinti közös értékek sérelmét. A bíróság ítélete azt jelenti, hogy

véget kell vetni a homofób és transzfób cenzúrának a nyilvánosságban, a fóliázásnak a könyvesboltokban és a mai döntés alapján a 2025-ben elfogadott önkényes Pride-tilalom sem maradhat

– húzták alá.

Emlékeztettek, hogy 2025-ben a kormány a korlátozást a békés gyülekezéshez való jog területére is kiterjesztette, hogy jogalapot teremtsen a Pride-felvonulások vagy az LMBTQI emberek jogegyenlőségéért kiálló más tüntetések megtiltására, a szervezők kriminalizálására és a résztvevők megbírságolására. Kiemelték, hogy az orosz mintára elfogadott törvény rendszerszerű diszkriminációt vezetett be a szexuális és nemi kisebbségekkel szemben, amikor megtiltotta a 18 éven aluliak számára az olyan tartalmakhoz való hozzáférést, amelyek „a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását vagy a homoszexualitást” népszerűsítik vagy jelenítik meg.

A három szervezet ezért az Emberi Jogok Európai Bíróságához is fordult.

– Az EUB ma kimondta, hogy egy tagállam nem hivatkozhat a nemzeti alkotmányos identitására egy olyan diszkriminatív szabályozás indokaként, amely sérti az unió alapértékeit. A kormány 2021-ben azzal indokolta a jogszabály elfogadását, hogy az a gyerekek és a szülők védelmét szolgálja, mivel a kiskorúak „LMBTQI tartalomnak” való kitettsége kedvezőtlenül befolyásolhatja fejlődésüket.

Az EUB azonban alapjaiban utasította vissza ezt, megállapítva, hogy a szabályozás nem a gyerekekre veszélyes tartalmakra irányul, a kormány ezt az állítását semmilyen gyakorlati, tudományosan igazolt ténnyel nem tudta bizonyítani. A gyerekek nyíltan szexuális tartalmakkal szembeni védelméhez nem volt szükség az „LMBTQI tartalmak” tilalmát bevezető jogszabálymódosításra, hiszen a védelmükre vonatkozó szabályok már a törvény elfogadása előtt is voltak. Kimondták azt is, hogy a propagandatörvény megbélyegző és sértő jellege a szexuális és nemi kisebbségekhez tartozó emberek társadalmi „láthatatlanságának” kialakításához vagy megerősítéséhez vezet, ami sérti a méltóságukat.

A közlemény szerint a bírósági döntése alapján a már az új felállású Országgyűlésre hárul a feladat, hogy a jogsértő törvényt hatályon kívül helyezze, és ha nem így jár el, hazánkat akár bírság megfizetésére is kötelezhetik.